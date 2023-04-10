В Доме Радио просветители расскажут о мистике, поэзии и философии

С 15 апреля петербургский Дом Радио запускает трехмесячный цикл семинарских занятий «Опыт невозможного». Новый курс, созданный известными российскими исследователями мистики, поэзии и философии, посвящен древним учениям и современным представлениям об опыте откровения. Встречи будут проходить по выходным в 15:00. 18+

Цикл состоит из трех тематических направлений. В первом об опыте откровения в восточно-христианской мистической традиции расскажет Максим Калинин, исследователь истории арамейского языка и месопотамской христианской мистики, преподаватель Высшей школы экономики. В двух лекциях узнаем, как познавали Божественное главные авторы греческой традиции и сирийские мистики VII-VIII веков.

Во второй части цикла Ольга Седакова, поэт, переводчик, славист и историк культуры, преподаватель МГУ поведает, как связаны мистика и поэзия, а поэт и писатель Алла Горбунова рассмотрит, как поэзия пробивается сквозь нормативные структуры языка и помогает видеть то, для чего еще нет названия.

Третья и завершающая часть цикла посвящена тому, как с откровением связана философия. Петр Резвых, ведущий российский специалист по немецкой классической философии и философии Шеллинга, научный сотрудник ВШЭ объяснит, как мышление обнаруживает свои пределы и как в образе мышления происходит переворот.



Семинары рассчитаны на малые группы слушателей, при регистрации попросят вкратце написать, почему вас интересует эта тема. Подробности и регистрация — на сайте Дома Радио, в разделе событий.



Александра Шеромова

