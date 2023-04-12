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    «Пионерлагерь Пыльная Радуга» привезет в Петербург свой «Вой»

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    Тверские рокеры из группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» едут в большой тур в поддержку своего нового альбома «Вой». Новые песни в живом исполнении петербуржцы услышат одними из первых — концерт состоится 16 апреля в клубе «Космонавт» (18+).

    Фото: vk.com/pprspb2023
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    «Вой» — это семь новых и довольно злых песен, где звучат привычные для поклонников мрачные куплеты. Но под эти треки хочется не грустить, а бросаться в слэм, ведь по звуку это скорее панк-рок, где гитары огрызаются на ритмичные барабаны.

    Да, как будто бы ничего нового и эта формула обкатана тысячами других панков, но тут внимание на себя обращает поэтика текстов Алексея Румянцева, которая выходит далеко за пределы «песен-кричалок» и местами претендует на вполне себе высокий стиль.

    Увы, показать вам клипы и песни мы не можем — в большинстве композиций присутствует крепкая лексика, так что гуглите сами. А если все увиденное и услышанное вам понравится, то не пропустите концерт, где, конечно же, прозвучат не только новинки, но и уже проверенные сердцами поклонников хиты.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/pprspb2023

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