«Пионерлагерь Пыльная Радуга» привезет в Петербург свой «Вой»

Тверские рокеры из группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» едут в большой тур в поддержку своего нового альбома «Вой». Новые песни в живом исполнении петербуржцы услышат одними из первых — концерт состоится 16 апреля в клубе «Космонавт» (18+).

«Вой» — это семь новых и довольно злых песен, где звучат привычные для поклонников мрачные куплеты. Но под эти треки хочется не грустить, а бросаться в слэм, ведь по звуку это скорее панк-рок, где гитары огрызаются на ритмичные барабаны.



Да, как будто бы ничего нового и эта формула обкатана тысячами других панков, но тут внимание на себя обращает поэтика текстов Алексея Румянцева, которая выходит далеко за пределы «песен-кричалок» и местами претендует на вполне себе высокий стиль.

