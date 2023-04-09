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    На больших экранах покажут китайскую фантастику о гибели Солнечной системы

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    Фото: кадр из фильма
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    13 апреля на экраны выйдет «Блуждающая Земля — 2», приквел к фильму 2019 года, в котором рассказывалось, как человечество с помощью огромных двигателей увело планету от гаснущего Солнца в поисках нового дома. В приквеле говорится о том, как человечество только узнало о неизбежной гибели Солнца и о решении спасти всю Землю при помощи масштабного проекта.

    Оба фильма сняты по одноименной повести популярного фантаста Лю Цысиня. На проекте он выступил в качестве продюсера. Слоганом картины стал лозунг «Прощай, Солнечная система».

    Картина может похвастаться еще более масштабными и дорогими спецэффектами, чем первая часть. Отметим, что сыграл в ней и российский актер Виталий Макарычев — он воплотил образ главнокомандующего космическими войсками Земли Андрея Галактионова.

    Первая часть собрала в прокате около 700 миллионов долларов и стала третьим по кассовым сборам китайским фильмом за всю историю.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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