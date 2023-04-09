На больших экранах покажут китайскую фантастику о гибели Солнечной системы

13 апреля на экраны выйдет «Блуждающая Земля — 2», приквел к фильму 2019 года, в котором рассказывалось, как человечество с помощью огромных двигателей увело планету от гаснущего Солнца в поисках нового дома. В приквеле говорится о том, как человечество только узнало о неизбежной гибели Солнца и о решении спасти всю Землю при помощи масштабного проекта.
Оба фильма сняты по одноименной повести популярного фантаста Лю Цысиня. На проекте он выступил в качестве продюсера. Слоганом картины стал лозунг «Прощай, Солнечная система».
Картина может похвастаться еще более масштабными и дорогими спецэффектами, чем первая часть. Отметим, что сыграл в ней и российский актер Виталий Макарычев — он воплотил образ главнокомандующего космическими войсками Земли Андрея Галактионова.
Первая часть собрала в прокате около 700 миллионов долларов и стала третьим по кассовым сборам китайским фильмом за всю историю.
Матвей Пирогов