В кино покажут «Звезды в полдень» — остросюжетную эротическую драму Клер Дени

13 апреля на экранах — картина француженки Клер Дени «Звезды в полдень». Дени год назад получила «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале за другую свою мелодраму — «С любовью и яростью». Здесь же она исследует роман американской журналистки Триш (Маргарет Куэлли, «Однажды в Голливуде», «Уборщица») и таинственного английского бизнесмена Дэниела (Джо Элвин, «Фаворитка») на фоне гражданской войны в Никарагуа в 1984 году.
Клер Дени собиралась снять этот фильм десять лет, но начало приходилось постоянно откладывать. Планировали снимать в Никарагуа, но из-за возвращения к власти авторитарного президента Даниэля Ортеги съемочный процесс перенесли в Панаму. А главного героя должен был первоначально сыграть Роберт Паттинсон, однако из-за съемок в «Бэтмене» его пришлось заменить другим актером.
Матвей Пирогов