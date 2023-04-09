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    В кино покажут «Звезды в полдень» — остросюжетную эротическую драму Клер Дени

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    Фото: кадр из фильма
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    13 апреля на экранах — картина француженки Клер Дени «Звезды в полдень». Дени год назад получила «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале за другую свою мелодраму — «С любовью и яростью». Здесь же она исследует роман американской журналистки Триш (Маргарет Куэлли, «Однажды в Голливуде», «Уборщица») и таинственного английского бизнесмена Дэниела (Джо Элвин, «Фаворитка») на фоне гражданской войны в Никарагуа в 1984 году.

    Клер Дени собиралась снять этот фильм десять лет, но начало приходилось постоянно откладывать. Планировали снимать в Никарагуа, но из-за возвращения к власти авторитарного президента Даниэля Ортеги съемочный процесс перенесли в Панаму. А главного героя должен был первоначально сыграть Роберт Паттинсон, однако из-за съемок в «Бэтмене» его пришлось заменить другим актером.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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