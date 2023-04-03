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    Фестиваль балета Dance Open — 2023: звездный гала-концерт, виртуозы-акробаты из Франции и танец горячих аргентинских пастухов

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    С 10 по 18 апреля 2023 года на основной сцене Александринского театра пройдет XXII сезон Международного фестиваля балета Dance Open. Петербургские зрители увидят 4 балетных спектакля и гала-концерт. В Петербург приедут более 250 артистов, представляющих 10 хореографических компаний из Франции, Венгрии, Бразилии, Кубы, Аргентины и России.

    «Маламбо от Малево»
    «Маламбо от Малево»Фото: danceopen.com
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    Откроет программу 10 апреля спектакль «Лобби» (12+) от Лионской труппы Tie Break. Впервые в России покажут «виртуозную комедию в стиле брейк-данс» под музыку Артура Гаже. Восемь виртуозов-акробатов разных национальностей танцуют альтернативный стрит-данс в спектакле, объединяющем комедийную пантомиму, джазовый мюзикл, цирковое шоу, эстетику Чарли Чаплина и Бастера Китона.

    12 апреля состоится показ одноактных балетов на музыку Антонио Вивальди, Владимира Раннева и Антона Светличного. Спектакль-программа «Севагин/Самодуров/Пимонов» (12+) в своём названии отражает имена создателей — Максима Севагина, в прошлом году возглавившего балетную труппу Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (Москва), худрука Урал Балета (Екатеринбург) Вячеслава Самодурова и руководителя Пермского балета Антона Пимонова.

    14 апреля одна из лидирующих балетных трупп Бразилии муниципальный балет Сан-Паулу представит три одноактных балета в программе «Движение». В вечер включены балет «Дотянуться до звезд» Каэтано Соно про путь как личную борьбу и одновременно невозможную мечту дотянуться до звезд, балет Inacabada («Неоконченная») Ихсана Рустема на музыку Симфонии № 8 Франца Шуберта, которая ни разу не исполнялась при жизни композитора, и балет Ицика Галили «Фасады любви» о границе между реальностью и фантазией.

    16 апреля состоится показ работы хореографа Матиаса Хайме «Маламбо от Малево» (12+). Он модернизировал национальный танец аргентинских пастухов — маламбо — и сделал его созвучным XXI веку.

    Завершится фестиваль традиционным гала-концертом 18 апреля. На нём выступят солисты миланского Ла Скала и балета Венгерского государственного оперного театра, российские звезды балета из Большого театра, Урал Балета, Пермского театра оперы и балета, Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

    Фестиваль также включает образовательную программу: мастер-классы и образовательные материалы от видеоинструкции «Как смотреть балет» до анализа современной балетной сцены.

    Подробности расписания и возможные изменения смотрите на сайте и в социальных сетях фестиваля.

    Dance Open International Ballet Festival — ежегодный Международный фестиваль балета, основанный в 2001 году в Санкт-Петербурге.

    12+

    Полина Никитина

    «Маламбо от Малево»
    «Маламбо от Малево»Фото: danceopen.com

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