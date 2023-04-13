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    На выставке агитационного фарфора покажут известные и редкие вещи из частных собраний

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    На выставке в KGallery обещают более ста экспонатов — вещей, созданных на Государственном фарфоровом заводе, из частных коллекций Петербурга и Москвы. Помимо агитационных символов новой власти, на изделиях из фарфора изображали рабочих, крестьян, красногвардейцев, сельские сюжеты.

    Н. Я. Данько (модель). Мальчик-газетчик. 1929. ЛФЗ
    Н. Я. Данько (модель). Мальчик-газетчик. 1929. ЛФЗФото: пресс-служба KGallery
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    13 апреля в KGallery открывается выставка «Рождённый революцией. Шедевры агитационного фарфора из частных собраний». Кураторы обещают редкие авторские, эталонные экземпляры агитационного фарфора из частных собраний. Кроме того, на экспозиции будут графические и живописные портреты, эскизы, фотографии. В галерее напоминают, что именно фарфор стал первым «медиа», отразившим новые — революционные — идеи в искусстве, а на ГФЗ работали блестящие мастера: Сергей Чехонин, Наталия Данько, Александра Щекатихина-Потоцкая, Натан Альтман и многие другие. Выставка в KGallery, к слову, удачно ложится на материал эрмитажной экспозиции «Русский авангард. Искусство для нового мира», где также было много изделий из фарфора, и выставку «Николай Суетин. Илья Чашник» в Русском музее, где вы могли видеть фарфор за авторством учеников Казимира Малевича.

    Фарфор работал иначе, чем, например, скульптура, над которой трудились советские мастера в рамках ленинского плана монументальной пропаганды. Вещи из фарфора — более камерные, революционная романтика в них «одомашнена». На выставке в KGallery будут известные работы Наталии Данько — «Красногвардеец», «Вышивающая знамя», «Партизан в походе», «Милиционерка», «Матрос со знаменем», «Работница, говорящая речь».

    Конечно, без революционных лозунгов, геральдических символов новой власти и портретов исторических деятелей в агитационном фарфоре тоже никуда. Вас ждёт погружение в насыщенную художественную и общественную жизнь 20–30-х годов прошлого века.

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    Выставка «Рождённый революцией. Шедевры агитационного фарфора из частных собраний» пройдёт в KGallery c 13 апреля (открытие в 18:00) по 4 июня 2023. 16+

    Анастасия Семенович

    Н. Я. Данько (модель). Мальчик-газетчик. 1929. ЛФЗ
    Н. Я. Данько (модель). Мальчик-газетчик. 1929. ЛФЗФото: пресс-служба KGallery

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