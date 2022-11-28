Эрмитаж покажет фарфор Малевича и других авангардистов

На выставке в Манеже Малого Эрмитажа будет порядка пятисот экспонатов, среди которых — живопись и графика, фарфор, текстиль, реконструкции костюмов, созданные по эскизам авангардистов. Основную часть экспозиции посвятят развитию дизайна в фарфоре.

На выставке «Русский авангард. Искусство для нового мира» покажут живопись лидеров авангарда — Василия Кандинского, Казимира Малевича, Кузьмы Петрова-Водкина, Натана Альтмана и других мастеров вместе с прикладными вещами, сделав акцент на фарфоре. Фарфор, напоминает Эрмитаж, — «белое золото царей», до революции на императорском предприятии преобладала «официальная» эстетика Российской империи. После 1917 года художественным директором завода стал Сергей Чехонин, появился агитационный фарфор с росписями по эскизам авангардистов. Причём поначалу революционная агитация располагалась прямо на вещах, отлитых по старым имперским формам — чуть позже появились новые, в том числе супрематический фарфор Казимира Малевича. Формы, созданные авангардистом, и сегодня остаются визитной карточкой ИФЗ.

Стиль советского фарфора 20-х — 30-х годов развивался под влиянием супрематиста Николая Суетина, который стал художественным руководителем завода в 1932 году. В 60-е годы прошлого века лаконичность и геометричность форм и цветовых пятен искусства авангарда стали востребованы на новом витке, на заводе работали ученики Малевича Анна Лепорская и Эдуард Криммер. О Лепорской многие россияне узнали после скандала с дорисованными на картине из Третьяковской галереи глазами, но у петербуржцев много возможностей узнать её работы ближе. Например, не так давно Русский музей делал выставку, посвящённую художнице, где также было много фарфора.

На выставке в Эрмитаже, кроме фарфора, вы увидите работы мастеров авангарда в книжной графике, реконструкции костюмов, созданных по эскизам Александра Родченко и Варвары Степановой, текстиль с авангардными рисунками. Также на экспозиции будет четыре работы Малевича из Русского музея и современный фарфор.



Выставка «Русский авангард. Искусство для нового мира» пройдёт с 8 декабря 2022 по 26 марта 2023 в Манеже Малого Эрмитажа.



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Анастасия Семенович

