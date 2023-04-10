В Петропавловской крепости запустят ракеты и покажут Солнце

В этом году исполняется 50 лет Музею космонавтики и ракетной техники, 35 лет Показательным стартам моделей ракет в Петропавловской крепости и 25 лет сборки МКС. Отметят на пяти площадках 16 апреля — выставки, экскурсии, встреча с космонавтом и многое другое. Вход свободный, в том числе в музей. 4+

Сам праздник начнется с полуденного выстрела, но музей будет открыт с 11:00 и до 18:00. Он носит имя человека, который участвовал в его создании, академика Валентина Петровича Глушко. Правда, имя его тогда не было известно «широким массам»: основоположник советского жидкостного ракетного двигателестроения был засекречен. Сейчас в помещениях, в которых когда-то разрабатывались ракетные двигатели, можно увидеть макеты первого искусственного спутника, космического корабля «Восток», настоящий спускаемый аппарат, побывавший в космосе. Макет МКС — в масштабе 1:50, зато макеты зоны приема пищи и комнаты гигиены российского сегмента МКС — в натуральную величину. С 14:00 специалисты РКК «Энергия» расскажут в музее о том, над чем работают сегодня.

С полудня же возле музея участники Научно-просветительского проекта «Поехали!» предложат посмотреть в телескопы на Солнце, а если погода будет плохой, поближе рассмотрим петербургские достопримечательности. А на вертолетной площадке у Головкина бастиона в течение двух часов в небо будут запускать модели ракет: они из бумаги, весят не больше 150 граммов , и при этом достаточно прочные, чтобы выдержать пуск.



В 14:00 в Атриуме Комендантского дома — встреча с летчиком-космонавтом Юрием Усачевым (он бывал в космосе четыре раза), а в 15:00 про космос расскажет директор детского клуба космонавтики Никита Попов.

