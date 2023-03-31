Музей космонавтики в Петропавловской крепости два дня будет пускать всех бесплатно

По случаю Дня космонавтики и собственного полувекового юбилея Музей космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко в Петропавловской крепости объявил бесплатный вход для всех категорий посетителей 12 апреля. Об этом рассказали в Музее истории Санкт-Петербурга 31 марта.



Музей размещается в Иоанновском равелине, в тех помещениях, где в 1932–1933 годах работал II отдел Газодинамической лаборатории — первой отечественной опытно-конструкторской организации по разработке ракетных двигателей. Этим отделом руководил академик Валентин Глушко, чьим именем теперь назван музей, в создании которого он принимал участие. В музее сделаны реконструкции рабочих кабинетов конструкторов и мастерских, о работе лаборатории рассказывают представленные в витринах документы и фотографии. Также в музее можно увидеть макеты первого искусственного спутника и космического корабля «Восток», на котором летал Юрий Гагарин, спускаемый аппарат космического корабля «Союз-16», побывавший в космосе, и многое другое.

