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    Музей космонавтики в Петропавловской крепости два дня будет пускать всех бесплатно

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    По случаю Дня космонавтики и собственного полувекового юбилея Музей космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко в Петропавловской крепости объявил бесплатный вход для всех категорий посетителей 12 апреля. Об этом рассказали в Музее истории Санкт-Петербурга 31 марта.

    Музей размещается в Иоанновском равелине, в тех помещениях, где в 1932–1933 годах работал II отдел Газодинамической лаборатории — первой отечественной опытно-конструкторской организации по разработке ракетных двигателей. Этим отделом руководил академик Валентин Глушко, чьим именем теперь назван музей, в создании которого он принимал участие. В музее сделаны реконструкции рабочих кабинетов конструкторов и мастерских, о работе лаборатории рассказывают представленные в витринах документы и фотографии. Также в музее можно увидеть макеты первого искусственного спутника и космического корабля «Восток», на котором летал Юрий Гагарин, спускаемый аппарат космического корабля «Союз-16», побывавший в космосе, и многое другое.

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    День открытых дверей продолжит ежегодный праздник ко Дню космонавтики, который пройдет в ближайшее к дате воскресенье — 16 апреля. Он пройдет на нескольких площадках: вновь будет открыт для бесплатного посещения Музей космонавтики, на аллее возле него установят телескопы для наблюдения за Солнцем (или в случае пасмурной погоды — за достопримечательностями издалека), на берегу Кронверкского пролива пройдут традиционные пуски моделей ракет, а в атриуме Комендантского дома пройдут занятия для детей 4–15 лет, которые познакомят их с бытом на МКС.

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