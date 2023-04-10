Рэпер PHARAOH привезет в Петербург «Филармонию»

PHARAOH за свою карьеру проделал впечатляющий творческий путь — из пионера отечественного клауд-рэпа он вырос в певца декаданса, где музыка уже не имеет четких жанров. Таким и получился новый альбом PHILARMONIA, песни из которого петербуржцы смогут услышать 15 апреля в СК «Юбилейный» (16+).
Название релиза вполне соответствует действительности — речитатив Глеба Голубина здесь сочетается как с традиционными для артиста минималистичными битами, так и с заигрываниями с симфоническим звучанием. Звонкие клавишные, скрипки, медленные распевы — наверное, когда-нибудь мы сможем послушать Фараона в сопровождении настоящего симфонического оркестра, но пока рэперу предстоит собрать «Юбилейный».
Составить представление об альбоме поможет клип на песню «Соната ей» — и визуально, и аудиоально это видео идеально отражает текущее состояние музыканта.
В Петербурге, само собой, прозвучат как новинки, так и уже хорошо зарекомендовавшие себя хиты, начиная от «Дико, например» до «Не по пути», «Лаллипап» и других. Каких-то других подробностей о предстоящем концерте нет, но особо любопытные могут посмотреть видео с недавно прошедшего московского концерта и оценить масштаб.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»