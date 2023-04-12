В Русском музее откроется выставка скульптора Леонида Шервуда

Проект «Леонид Шервуд. 1871–1954» в Михайловском (Инженерном) замке станет итогом исследовательской работы, которую провёл музей. На выставке вы увидите скульптуры из собрания Русского музея и других музеев и частных коллекций, документы, фото утраченных монументов и узнаете подробности бытования многих работ мастера.



Фото: Пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





Последний раз монографическая выставка, посвящённая Леониду Шервуду, проходила в Русском музее в 1952 году — ещё при жизни мастера. Шервуд создал знаковые вещи как при царской, так и при советской власти. Ещё в 1899–1900 годах, будучи в пенсионерской поездке по Европе по окончании Академии художеств, Шервуд стажировался в мастерской Огюста Родена, и некоторые идеи французского скульптора заметно повлияли на мастера. В 1913 году Шервуд создал памятник адмиралу Макарову в Кронштадте, а уже в 1918 он стал автором первого монумента в рамках ленинского Плана монументальной пропаганды — бюста Александра Радищева. Также Шервуд стал автором знаковой для соцреализма скульптуры «Часовой», созданной к выставке «15 лет РККА» в Москве в 1933 году.



Фото: Пресс-служба ГРМ Фото: Пресс-служба ГРМ Фото: Пресс-служба ГРМ Фото: Пресс-служба ГРМ Фото: Пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





В Русском музее отмечают, что сейчас проследить творческий и жизненный путь скульптора особенно актуально. Первая и единственная на долгие годы выставка работ мастера прошла также в ГРМ в 1952 году, к нынешней экспозиции в музее провели исследовательскую работу, выяснили детали бытования многих работ мастера, включая утраченные (в 1941 году скульптора эвакуировали в Иваново, затем он переехал в Москву, где создал модели памятников, но эти вещи не дошли до нас).



Выставка «Леонид Шервуд. 1871–1954» пройдёт в Михайловском (Инженерном) замке с 13 апреля по 3 июля 2023 года.

0+

Анастасия Семенович

