Куда пойти 17 — 19 марта: путешествия под потолком, «Лебединое озеро» с Нуреевым, Uma2Rman по заявкам

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мысленно отмечаем, что середина марта осталась позади, и отправляемся на прогулки по городу, чтобы по-новому увидеть Неву, путешествуем по арт-пространствам в поисках необычных выставок и не пропускаем концерты любимых групп, где музыку в этот уик-энд можно «заказывать».



Актуальное

«Лебединое озеро» с Нуреевым возвращает «Аврора» 17 марта, 19.00, 6+



Фото: https://vk.com/theatrehd Поделиться Поделиться





В эту пятницу исполнилось бы 85 лет Рудольфу Нурееву. В память о великом танцовщике проект TheatreHD показывает в кино легендарную запись балета «Лебединое озеро», где главную партию Нуреев исполнял вместе с Марго Фонтейн, образовав один из лучших дуэтов в истории балета. Спектакль Нуреев сам поставил для Венской оперы в 1964 году и произвёл фурор: на поклон артисты выходили 89 раз. Киноверсию показывают в этот день в «Авроре».



Мариинский отдаст дань «Дон Кихотом» 17 марта, 19:00, 6+

Мариинский театр отмечает день рождения Рудольфа Нуреева «Дон Кихотом» на исторической сцене. Партия Базиля из этого балета была у солиста одной из любимых. Мариинский, тогда еще Кировский, театр стал первой большой сценой артиста: тут он дебютировал в 1958 году. В пятницу в партии Базиля к зрителям выйдет Кимин Ким, партия Китри у Ренаты Шакировой.

Художники откроют измерения под потолком С 18 марта до 8 апреля, 18+



Фото: НИИ Паразит Поделиться Поделиться





В пространстве НИИ Parazit открывается выставка «Незнакомый потолок». Особенность в том, что посетители не смогут выпрямиться в полный рост: по комнатам предстоит передвигаться согнувшись и при этом слушая, как сгенерированный машиной голос ведёт отсчёт времени. В какой-то момент получится изменить правила игры и передвигаться в пространстве станет уже гораздо легче — кружась на офисных стульях. Вокруг то и дело будут встречаться зеркала и ходы-дыры, проделанные в натяжном потолке. Только не побоявшись заглянуть в такие «порталы», путешественники-посетители увидят главный артефакт и доберутся до второго уровня выставки. Там, в поднебесье, всем правит солнце и янтарный цвет.



Мацуев играет джаз на большой сцене 19 марта, 19:00, 6+



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





В воскресенье в БКЗ «Октябрьский» играет Денис Мацуев. На вечере «Классика и джаз» пианист-виртуоз исполнит известные джазовые произведения. Вместе с ним на сцене — контрабасист Андрей Иванов, ударник Александр Зингер, виолончелист Борислав Струлев. Екатерина Мочалова добавит звучания домрой, мультиинструменталист Аркадий Шилклопер будет играть на валторне, и все вместе они закружат слушателя в вариациях классических хитов.



В музеях

«Якутский стиль» — в Этнографическом До 16 апреля, 6+



Фото: ethnomuseum.ru Поделиться Поделиться





Российский этнографический музей представляет выставку «Якутский стиль: наследие и творчество». На экспозиции собрана традиционная якутская одежда, которая удивляет своей многослойностью, изделия из бивня мамонта и керамика, украшения медные и серебряные, разных форм и размеров. Один из ценнейших экспонатов выставки — традиционный комплект женской одежды XIX века, изготовленный мастерицей из Республики Саха.



Неву «деромантизируют» в Петропавловке С 18 марта до 2 апреля

В Нарышкином бастионе Петропавловской крепости молодые художницы снимают романтическую вуаль с образа Невы и предлагают посмотреть на реку как на нечто гораздо большее, чем живописный образ. Выставка «Река» — архивная, она объединила в себе элементы документальные и поэтические. Весь 2022 год художники и антропологи опрашивали петербуржцев, изучали, как формируются городские сообщества и какую роль в этом играет вода, и вместе с коллегами из разных областей науки изучали берега Невы. Теперь присоединиться к исследованию и сформировать собственный взгляд они предлагают зрителям.

Советская мода — на фэшн-шоу в музее 19 марта, 15:30, 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Тициановском зале Музея Академии Художеств в воскресенье пройдёт ретро-дефиле «Весеннее настроение». На моделях будут наряды и аксессуары в стиле 1950-х — 1960-х годов. Вход — по билетам на выставку «Образы счастья», на которой через живопись изучаются чувства первого послевоенного времени.

В театре

«Брянцевский фестиваль» подводит итоги До 17 марта, 6+



Соляной бунт, Театр-студия «Горошины», Санкт-Петербург Фото: предоставлено фестивалем Поделиться Поделиться





ТЮЗ им. А. А. Брянцева проводит XXIV Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов. В пятницу на Большой сцене пройдет гала-концерт участников и награждение победителей. Вход свободный для всех.



«Летучая мышь» вобрала петербургские ноты 17 и 18 марта, 12+



Opera in the Heights Die Fledermaus Фото: Википедия Поделиться Поделиться





На эти выходные в Театре музыкальной комедии запланированы премьерные показы оперетты «Летучая мышь». Действие традиционно красочное, весёлое и шумное, в новой постановке будет происходить не в Вене начала XX века, а в Российской империи конца XIX века. Смена обстановки позволила постановщикам показать русскую дачную жизнь времен Александра III «с её спектаклями, танцами, маскарадами, интригами и дачными романами» и включить в сцену бала музыку Штрауса, посвященную Петербургу.



«Карамболь» приглашает в мир «Белоснежки» 18 марта, 12:00, 6+

Для семейного мюзикла «Белоснежка и 7 гномов» Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Карамболь» этот год юбилейный. Он на сцене уже 30 лет, и в эти выходные во Дворце искусств Ленобласти проходит праздничный показ. Постановка по пьесе Олега Табакова и Льва Устинова объединяет в себе классический сказочный сюжет и музыку в исполнении собственного оркестра театра. Семёрка гномов в ярких костюмах тут носит имена дней недели. Герои помогают Белоснежке и Принцу победить Королеву-мачеху и делают всё возможное, чтобы «в конце даже самой страшной сказки всегда побеждало добро». Постановка — лауреат фестиваля «Театры Петербурга — детям». Послушать музыку

«Внеплановый концерт» собирает любителей «Чайфа» 17 марта. 20:00, 6+



В клубе А2 «Чайф» выступает с «Внеплановым концертом». На вечере, идея которого, как говорят музыканты, пришла им абсолютно внезапно, они споют редкие песни и всем известные хиты. Часть концерта концерта будет акустической, другая же «заставит неистово отплясывать, даже сидя в мягком кресле». Нейромонах Феофан устраивает пляски 18 марта, 19:00, 16+



Фото: vk.com/neurofeofan Поделиться Поделиться





Нейромонах Феофан отдаёт петербуржцам долг и в субботу играет программу, которая должна была прозвучать ещё в ноябре прошлого года. В клубе Sound артист раскачает Петербург «Плясками по заявкам» — песнями, выбранными самими зрителями.



«Каспийский груз» подводит итоги 18 марта, 20:00, 18+

Группа «Каспийский груз» в честь своего десятилетия даёт большой юбилейный концерт. На двухчасовом шоу в А2 будут исполнены песни из каждого из альбомов группы. Некоторые треки зазвучат по-новому за счет живых инструментов и лайв-бэнда, другие же останутся в полюбившейся слушателям форме.

Uma2Rman играет любимое 19 марта, 20:00, 16+



Концерт «по заявкам» в «Космонавте» в этот уик-энд играет и Uma2Rman. То, какие именно треки будут греметь в воскресенье вечером, определили поклонники, проголосовав за любимое в группах в социальных сетях. Судя по всему, музыкантам точно придётся петь с залом «Кажется», «Прасковью» и «Проститься».



«Бессмертный Бах» соединяет сферы 18 марта, 19:00, 18+

Трансмедийный концерт-мистерия с видеоинсталляциями и световыми объектами Immortal Bach («Бессмертный Бах») в Доме радио — результат сотворчества хора musicAeterna, танцевальной труппы musicAeterna Dance и команды видеохудожников Noir Films. Идея проекта появилась во время занятий артистов хора современными кинетическими практиками. Тогда они буквально почувствовали, как от партитур Баха «веет холодом, как они формируют замерзшую материю внутри» и решили при помощи хореографии проложить путь к созиданию через разрушение этой сущности.

Узнать новое

Издатели наметят большие планы 17 марта, 19:30, 16+

В Доме радио Ad Marginem презентует новинки сезона и делится планами. Издательство специализируется на интеллектуальной литературе, книгах по философии, теории и истории искусства, мемуарах. Именно тут в последние годы были опубликованы, например, «1913. Лето Целого века» и «Хроника одного чувства. Любовь в эпоху ненависти. 1929 — 1939» немецкого эссеиста, художественного критика Флориана Иллиеса и «Бредовая работа» американского антрополога Дэвида Гребера. Для входа на встречу с издателями нужна регистрация.



Визуальным чудесам научат в Маяковке 19 марта, 12:30, 16+

Генеративной графикой называется цифровая среда, в которой с помощью кода или визуального программирования можно создавать статичные и динамичные картины. На лекции в библиотеке имени Маяковского художница Дарья Захарова, сотрудничающая с «Люмьер-Холлом», «Севкабель Портом» и Новой сценой Александринки, в воскресенье погрузит в тему и научит такие вещи создавать. Тем, кто планирует участвовать в воркшопе, нужно до его начала установить на ноутбук программу Тouchdesigner. Вход по регистрации.

На экранах

В кино — новый Кинг С 16 марта, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокат вышла лента по мотивам «Детей кукурузы» Стивена Кинга. Путешествуя по стране, главные герои оказываются в странном поселении, где живут только дети. Те приносят в жертву всех взрослых во славу кукурузного монстра.

Триумфатор Канн уже в прокате С 16 марта, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На экранах — фильм «Солнце моё» шотландского режиссера Шарлотты Уэллс, рассказывающий о каникулах девочки-подростка с отцом, которого она давно не видела. Продюсером фильма выступил Барри Дженкинс, известный как режиссер оскароносного «Лунного света», в одной из главных ролей снялся Пол Мескал из «Нормальных людей». Лента получила приз жюри Каннского кинофестиваля, стала номинантом на «Оскар» за лучшую мужскую роль и четырехкратным номинантом на премию Британской киноакадемии BAFTA.



Российская «Медея» погрузит в мистику С 16 марта, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Своеобразную трактовку легенды о Медее увидят зрители в новом фильме с Паулиной Андреевой. По сюжету «Медеи», мать двоих детей узнает о том, что ее прабабушка была ведьмой, и злые силы хотят забрать её потомков. Героине придётся защищать свою семью или проиграть.

Ольга Минеева специально для «Фонтанки.ру»

