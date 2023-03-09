Брянцевский фестиваль покажет спектакль по мемуарам Вертинского и «Возвращение в страну Оз»

С 14 по 17 марта 2023 года ТЮЗ им. А. А. Брянцева проведёт XXIV Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов. Этот фестиваль — ежегодное событие театра с 2000 года.

«Брянцевский фестиваль» — самый большой, важный и престижный фестиваль детских театральных коллективов на Северо-Западе России. Но в самом фестивале принимают участие коллективы со всей страны (из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Набережных Челнов, Ярославля, Пермского края, Самарской области), а также детские театры Белоруссии, Абхазии и Армении. На фестивале проходят показы спектаклей, их обсуждение с профессиональными критиками и мастер-классы.

В этом году в афише фестиваля — спектакли по воспоминаниям Александра Вертинского, произведениям Януша Корчака, Достоевского, по русским народным сказкам, сказке «Возвращение в страну Оз» Баума, поэтические спектакли по стихам Есенина, сказкам Писахова и Шергина. Подробную программу фестиваля смотрите на сайте театра.



Показы пройдут на Малой сцене театра. Вход свободный.



14 марта в 11:00 на Малой сцене ТЮЗа состоится открытие фестиваля, а 17 марта в 18:00 на Большой сцене театра пройдет гала-концерт и награждение победителей.

