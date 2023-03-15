В прокат выходит новая экранизация «Детей кукурузы» Стивена Кинга

С 16 марта на экранах — слэшер «Дети кукурузы». Сюжет разворачивается вокруг маленького городка в штате Небраска, который захватили дети, поверившие, что необходимо принести кукурузному демону в жертву всех взрослых.



Первый фильм из этого цикла, снятый по рассказу Стивена Кинга, вышел в 1984 году. После было создано еще десять фильмов. Нынешний, по словам продюсера Лукаса Фостера, является перезапуском всей серии и одновременно приквелом к ней. Съемки проходили в Австралии. В фильме сыграли Елена Кампурис («Мужчины, женщины и дети») и Брюс Спенс («Безумный Макс — 2», «Властелин колец»).

