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    В прокат выходит новая экранизация «Детей кукурузы» Стивена Кинга

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    С 16 марта на экранах — слэшер «Дети кукурузы». Сюжет разворачивается вокруг маленького городка в штате Небраска, который захватили дети, поверившие, что необходимо принести кукурузному демону в жертву всех взрослых.

    Первый фильм из этого цикла, снятый по рассказу Стивена Кинга, вышел в 1984 году. После было создано еще десять фильмов. Нынешний, по словам продюсера Лукаса Фостера, является перезапуском всей серии и одновременно приквелом к ней. Съемки проходили в Австралии. В фильме сыграли Елена Кампурис («Мужчины, женщины и дети») и Брюс Спенс («Безумный Макс — 2», «Властелин колец»).

    18+

    Федор Дубшан

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