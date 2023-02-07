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    В музее Академии художеств покажут послевоенные «образы счастья»

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    В музее Академии художеств пройдет выставка живописи, посвященной «образам счастья» в первые десятилетия после Великой Отечественной. Проект составят более ста двадцати живописных работ из собрания музея, которые объединяет послевоенный порыв молодых художников к созданию чего-то нового — «образов счастья».

    Фото: предоставлено организаторами
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    Выставка «Образы счастья» посвящена первому послевоенному времени, которое организаторы называют уникальным в истории советской академической школы. С одной стороны, для живописи той эпохи характерно внимание к повседневности, простым бытовым радостям человеческой жизни — естественные вещи после войны. С другой стороны, в этих вещах много устремленности в будущее, радости открытий — вплоть до освоения космоса.

    Молодое поколение художников училось у крупных академических мастеров — Бориса Иогансона, Виктора Орешникова, Андрея Мыльникова, Евсея Моисеенко. Из тех, кто начинал в послевоенное время, многие стали видными советскими мастерами — Лидия Давиденкова, Таир Салахов, Борис Угаров, Вячеслав Загонек.

    Послевоенные и «оттепельные» образы с их вниманием к быту и общей приподнятой интонацией сменил «суровый стиль», который можно считать прародителем современной академической манеры. А послевоенный период остался уникальным по концентрации искреннего, молодого желания счастья.

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    Выставка «Образы счастья» пройдет в музее Академии художеств с 9 февраля (открытие в 16 часов) по 9 апреля 2023 г.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: предоставлено организаторами

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