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    Нейромонах Феофан устроит в Петербурге «пляски по заявкам»

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    Анонимный Нейромонах Феофан, который до сих пор остается одним из самых самобытных артистов отечественной сцены, раскачает Петербург песнями, выбранными самими зрителями. «Пляски по заявкам» состоятся 18 марта в клубе Sound (16+).

    Фото: vk.com/neurofeofan
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    Этот концерт — «долг» Феофана перед петербуржцами с прошлого года. Первоначально мероприятие планировалось 11 ноября, но по неизвестным причинам его пришлось перенести аж на март. Так что трек-лист концерта будет не только желанным, но и настоявшимся, а веселиться изголодавшаяся по «русскому народному драму» публика будет еще активнее.

    А вот новинок от Феофана давно не было — последний на данный момент альбом «Древнерусский рейв» вышел в 2021 году, а потом, видимо, артист сосредоточился на своем сайд-проекте «Пневмослон», где он, меняя балахон на черную маску, играет крайне нецензурный и злой панк-рок. «Пневмослон» выпустил по альбому и в 2021, и в прошлом году, и в этом уже вышел один новый трек. Так что любителям электронного драйва придется еще подождать и плясать под уже знакомые треки.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/neurofeofan

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