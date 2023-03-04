Нейромонах Феофан устроит в Петербурге «пляски по заявкам»

Этот концерт — «долг» Феофана перед петербуржцами с прошлого года. Первоначально мероприятие планировалось 11 ноября, но по неизвестным причинам его пришлось перенести аж на март. Так что трек-лист концерта будет не только желанным, но и настоявшимся, а веселиться изголодавшаяся по «русскому народному драму» публика будет еще активнее.

А вот новинок от Феофана давно не было — последний на данный момент альбом «Древнерусский рейв» вышел в 2021 году, а потом, видимо, артист сосредоточился на своем сайд-проекте «Пневмослон», где он, меняя балахон на черную маску, играет крайне нецензурный и злой панк-рок. «Пневмослон» выпустил по альбому и в 2021, и в прошлом году, и в этом уже вышел один новый трек. Так что любителям электронного драйва придется еще подождать и плясать под уже знакомые треки.

