В Театре музыкальной комедии покажут новую версию оперетты «Летучая мышь»

17 и 18 марта в театре Музыкальной комедии пройдут премьерные показы оперетты «Летучая мышь».



Opera in the Heights Die Fledermaus Фото: Википедия Поделиться Поделиться





Режиссер Игорь Коняев ставит вполне классическую версию оперетты Иоганна Штрауса — то есть веселое, праздничное музыкальное действие, полное розыгрышей и недоразумений, о приключениях двух друзей коммерсанта Генриха Айзенштайна и директора театра Фальк, любви, сомнениях и масках. Но действие будет происходить не в Вене начала XX века, а в Российской империи конца XIX.



«Вся история о «Мадам морали», которая проучила своего собственного мужа, будет у нас происходить в России конца XIX века. С ее дачной жизнью, которую так остроумно описал А.П.Чехов в своих юмористических рассказах. Русская дачная жизнь времён Александра III с её спектаклями, танцами, маскарадами, интригами и «дачными романами» — это целая эстетика, наполненная особенной материальной культурой и традициями. Думаю, что сыграть в русскую «Летучую мышь» будет увлекательно не только артистам, но и зрителям, потому что такого им нигде больше не предложат», — рассказывает режиссер спектакля.



С русским контекстом оперетта «Летучая мышь» связана длинной историей. Композитор Штраус в течении 14-ти лет приезжал в столицу Российской империи Санкт-Петербург и давал концерты в Павловском вокзале — и поэтому музыкальный руководитель и дирижёр спектакля Андрей Алексеев включил в сцену бала музыку Штрауса, посвященную Петербургу и его аранжировки русских мелодий. А переделку оперетты впервые предложили еще в 1947 году драматург Николай Эрдман и поэт Михаил Вольпин.

Несмотря на перенос действия в русскую действительность, судя по перечню действующих лиц и исполнителей, имена героев не изменены.



Для Игоря Коняева это уже четвертая постановка в Театре музыкальной комедии, в частности в 2015 году он впервые в России поставил оперетту Штрауса «Венская кровь».

Премьерные показы «Летучей мыши» пройдут 17 марта в 19.00 и 18 марта в 14.00 и 19.00. А также 31 марта в 19.00.

12+

Полина Никитина

