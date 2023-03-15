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    На экранах — драма о взрослении «Солнце мое», получившая приз жюри в Каннах

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    Фото: скриншот трейлера
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    С 16 марта в кино — фильм «Солнце мое» шотландского режиссера Шарлотты Уэллс. В центре внимания — девушка-подросток Софи и ее каникулы у моря вместе с отцом, которого она давно не видела. Здесь будут и переживания насчет развода родителей, и первая любовь, и первый бунт, и ностальгия об ушедшей юности, которую испытывает уже повзрослевшая Софи. Режиссер вдохновлялась собственными воспоминаниями о каникулах с отцом.

    Продюсером фильма выступил Барри Дженкинс, известный как режиссер оскароносного «Лунного света». Съемки фильма проходили в Турции, на курорте Фетхие и в Стамбуле. Роль отца сыграл ирландский актер Пол Мескал («Нормальные люди»). Роль Софи после масштабного кастинга среди восьмисот девушек предложили актрисе Фрэнки Корио.

    Автор: Exponenta Film / YouTube

    Помимо приза жюри Каннского кинофестиваля, «Солнце мое» удостоился еще множества наград: всего более тридцати призов международных фестивалей, стал номинантом на «Оскар» за лучшую мужскую роль — и четырехкратным номинантом на премию Британской киноакадемии BAFTA. National Board of Review назвал фильм одной из лучших картин 2022 года. Кроме того, фильм занял первое место в рейтинге лучших фильмов года по версии журнала Sight and Sound.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: скриншот трейлера

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