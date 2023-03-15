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    В кино — мистический триллер с Паулиной Андреевой

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    Фото: скриншот трейлера / YouTube
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    На экраны 16 марта выходит фильм ужасов «Медея». По сюжету главная героиня Лиза, мать двоих детей, сталкивается со страшным предупреждением: ее прабабка была ведьмой. С тех пор на семье лежит проклятье, убивающее всех детей в роду, — и Лизе уже видятся всякие чудища, дикие животные и насекомые, нападающие на ее сыновей. Сможет ли Лиза уберечь их?

    Сценарий фильма написал Василий Сигарев («Страна ОЗ», «Жить»). Он же и предполагал снимать кино, но в итоге занял должность креативного продюсера, а режиссерское кресло предложил Игорю Волошину («Физрук»). В фильме сыграли актеры Кирилл Полухин, Паулина Андреева и Павел Деревянко. Роль самой Лизы исполнила актриса Ольга Симонова («Подвал», «Бедуин»). Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: скриншот трейлера / YouTube

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