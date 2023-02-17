Куда пойти 17–19 февраля: «Книжный маяк», лабиринты искусства в Фонтанном доме и картины от нейросети

Наступающие выходные богаты на концерты, новинки кинопроката, а также на новые выставки. Картины рисуют как художники, так и модные нейросети!

Актуальное

Художники приручают нейросети в «Свином рыле» До 26 февраля, 18+



Выставка «I Ежеквартале Современного Искусственно-Интеллектуального искусства» должна в каком-то смысле примирить художников и искусственный интеллект. Николай Копейкин, Николай Васильев, Афанасий Пуд и их коллеги решили не обвинять нейросети во всех бедах и отъеме рабочих мест у честных художников, а попробовали поработать в тандеме с машиной. Авторы задали описание желаемого, программы обработали данные, вот и получилась коллекция крайне оригинальных изображений: петербургские памятники на них оживают и могут ходить, странные существа жонглируют пистолетами, а космическое пространство наполняется летающими головами. Все картины выставлены в галерее «Свиное рыло».



Фото: галерея «Свиное рыло» Поделиться Поделиться





Александринка обращается к Ибсену 17 и 18 февраля, 18+

В этот уик-энд на Новой сцене Александринского театра проходят премьерные показы спектакля Андрея Калинина «Боркман» по пьесе Генрика Ибсена «Йун Габриэль Боркман». История о внутреннем конфликте в одной семье, глава которой лишился честного имени после обвинений в мошенничестве, до этого никогда не ставилась на сцене Александринки. Пьеса-первоисточник считается одной из лучших, написанных норвежским драматургом.



«Книжный маяк» осветит Петербург 17–19 февраля, 6+

Петербург в шестой раз принимает «Книжный маяк». На этот раз фестиваль проходит онлайн и офлайн на нескольких площадках: в Доме книги, в библиотеках, в «ГаражСарае» и в других точках. Ожидаются встречи с Александром Цыпкиным и издателем Еленой Шубиной, выступление художника Дмитрия Шагина и писателя Льва Наумова и десятки других разговоров о книгах, рынке и трендах.

Режиссёр БДТ digital оживил чеченские дневники 18 февраля, 19:00, 18+

Художница и документалистка Полина Жеребцова начала вести личный дневник в девятилетнем возрасте, в 1994 году, в начале первой чеченской войны, и продолжала писать всë следующее десятилетие. Получившееся позже было издано в виде книги под заголовком «Муравей в стеклянной банке» и переведено на множество языков. В этом году режиссёр Эдгар Закарян перенёс текст на сцену Социально-художественного театра и дал спектаклю название книги-первоисточника. Главная героиня «Муравья» взрослеет на фоне глобального конфликта, учится дружить и сталкивается с ненавистью на фоне национальной вражды. Постановщик характеризует спектакль как «военно-драматический артхаус». Закарян знаком петербургской публике по работам «Вишневый сад», «Моцарт и Сальери», «Недоросль» в БДТ digital.



В музеях

Абстракции — по заветам Филонова С 16 февраля до 10 апреля, 6+

«Чистым искусством, абстрактным по форме» называет свои работы ленинградский и петербургский художник Наталия Земляная. Она работает с выверенными цветовыми решениями и со смягчёнными формами. Критики характеризуют стиль Земляной словами «петербургский структурализм» и отмечают, что он восходит к Павлу Филонову. Персональная выставка художницы в Мраморном дворце получила название «Сотворение мира», и роль основополагающей субстанции в её мини-вселенной отведена музыке. Именно звучание становится базисом органического взаимодействия разных форм вещей и искусства.



Желтая роза, 1990 Поделиться Поделиться





Фонтанный дом затягивает в пески памяти До 17 апреля, 12+

Большая выставка живописи, керамики и графики художника Анатолия Каплана в Фонтанном доме названа «Амаркорд». Естественно, с отсылкой к фильму Федерико Феллини, который, в свою очередь, назван словом на романьольском диалекте Римини и означает «Я вспоминаю». Не случайно — ведь именно воспоминания стали смысловой основой экспозиции: зрителю предстоит не просто смотреть скульптуры одну за другой, а бродить среди колонн, некоторые из которых теряются в высоте, а часть утонула в песке. Кое-какие из архитектурных деталей и вовсе окажутся полыми и будут хранить в себе образцы керамики Каплана.



Русский импрессионизм — в одном зале До 14 мая, 6+ В пятницу в музее-квартире А. И. Куинджи стартует выставка «Мастера русского импрессионизма». На экспозиции работы Константина Коровина соседствуют с полотнами Сергея Виноградова, Александра Савина, Валентина Серова и тех, кто в своё время также вдохновлялся новым течением французской живописи.



Игра в ирреальность — в AIKI terrassa До 14 апреля, 16+

Выставка художницы Марины Монки Gaem orev открылась в пространстве AIKI terrassa. Приверженец наивного искусства, участница объединения «Новые городские художники» Монки изображает красочный мир, наполненный яркими красками и бесконечным количеством гаджетов. Словно играя с теорией о клиповом мышлении, автор раскладывает фрагменты реальности по картинкам-окошкам в виде своеобразных комиксов и позволяет пришедшим заглянуть в каждое.



Узнать новое

Путь к разнообразию открывает Этнографический До 16 октября, 6+

Этнографический музей взялся показать, насколько неоднороден исламский мир. Свидетельствами того, что Восток прекрасен, но вовсе не обязательно типичен и похож на пейзажи из мира Алладина, стали больше 150 памятников традиционной культуры XIX–XX веков. В подборке: разнообразные ткани, керамика, сосуды для омовения, молитвенные ковры и сакральные аксессуары. На выставке «Путь веры и добродетели» каждая вещь принадлежит к одному из трех регионов так называемого «северного» ислама — Кавказу, Средней Азии или Поволжью.



Фото: ethnomuseum.ru Поделиться Поделиться





Музыковед «проведёт» к Рахманинову 18 февраля, 19:00, 18+

В Доме Радио музыковед Светлана Петухова в субботу расскажет о «Всенощном бдении» Сергея Рахманинова. Это двухчастная композиция, состоящая из вечерни (№ 2–6) и утрени (№ 7–15), предваряемых прологом. Лектор поможет отследить, как на древнем литургическом тексте отразились реалии рубежа XIX и XX веков — драматичной эпохи, в которую жил композитор. «Всенощное бдение» считается шедевром духовной музыки. На встречу нужна регистрация. Сам цикл прозвучит на бесплатном концерте в пятницу в Смольном соборе. Исполнители — хор под управлением Теодора Курентзиса.

Послушать музыку

В «Космонавт» возвращается Летов 18 февраля, 20:00, 16+

Фронтмен Billy's Band Билли Новик отдаёт дань лидеру «Гражданской обороны» и выступает с концертом «15 лет без Егора Летова» в «Космонавте». В памятную дату Новик собирается исполнить не только классику, но и несколько песен кумира, которые звучат не так часто.



«Эпидемия» собирается в приключения 18 февраля, 19:00, 12+

Ну а по случаю 15-летия пластинки «Сказание на все времена» группа «Эпидемия» возвращается на сцену «А2» со своим самым эффектным и грандиозным шоу — большой метал-оперой. Коллектив Юрия Мелисова прославился среди поклонников жанра закрученными сюжетами в духе высокого фэнтези и обыгрыванием героев песен-сказаний на сцене.

В театре

«Палата № 6» — в Ленсовета 17 и 18 февраля, 16+

На Малой сцене театра им. Ленсовета в эти выходные пройдут премьерные показы спектакля Евгении Богинской «Палата № 6». Пространство в больнице для душевнобольных режиссёр трактует как «последнее пристанище для тех, кого отверг мир «нормальных» людей». Роль доктора Рагина исполняет народный артист России Владимир Матвеев, в образе пациента Ивана Громова — Иван Шевченко.



Фото: Театр им. Ленсовета Поделиться Поделиться





Театр Виктюка: необычное и классика 18 и 19 февраля, 16+

Московский театр Романа Виктюка привёз два спектакля на сцену ДК им. Ленсовета: «Масенькие супружеские игры» и «Мастера и Маргариту». В основе первого спектакля — пьеса «Козырь» польской писательницы и драматурга Габриэль Запольской. Автор задаётся вопросом о том, правда ли, что брак подобен карточной игре, где главное — иметь на руках козыри. В ролях — Людмила Погорелова и Олег Исаев. Над инсценировкой, постановкой и оформлением «Мастера и Маргариты» работал сам Роман Виктюк. Версия была поставлена в 2001 году, и её основная особенность — обращение к ранним редакциям книги и сосредоточенность на еë философских и политических подтекстах.



Zero People и Пересильд выразят «мужское» и «женское» 19 февраля, 17:00, 20:00, 18+

В воскресенье на сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана — петербургская премьера музыкального спектакля Юлии Пересильд и группы Zero People «Мужчина / Женщина». От новинки не стоит ждать работы с текстом в классическом понимании: действиями и движениями актёры будут лишь дополнять песни музыкального коллектива. По словам Пересильд, она давно искала музыкальный материал, который подошёл бы для неë как для драматической актрисы, и поняла, что всё получится, после встречи с лидером бэнда Сашей Красовицким. Zero People — сайд-проект группы Animal Jazz.



Фото: Катерина Косматова, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Нильс и дикие гуси отправляются в классическое путешествие 18 февраля, 11:00 и 14:00, 6+



В этот уик-энд в театре «Легенда» премьера обновленной — теперь не праздничной, а классической — версии музыкальной сказки Владимира Шаинского «Путешествие Нильса с дикими гусями». Зачин всë тот же: в наказание за жестокость гном уменьшает главного героя. Желая найти волшебника и попросить его всё вернуть, мальчик отправляется в путешествие со стаей птиц до Лапландии. Оригинальную повесть создала шведская писательница Сельма Лагерлёф.

На экранах

Недетский Винни вышел на охоту С 16 февраля, 18+

Disney бы такого никогда не показал, но раз с 1 января 2022 года Винни-Пух стал общественным достоянием, британец Рис Фрейк-Уотерфилд решил не терять времени даром. Всего за 10 дней он набрал команду и снял слэш-хоррор «Винни-пух: кровь и мёд». Согласно его фантазии, Кристофер Робин вырос, уехал в колледж, а когда вернулся через пять лет в лесной домик, где прошло его детство, встретил не милых друзей-зверюшек, а огромных мстительных монстров. Пока одни зрители радуются смелости и оригинальности сюжета, радость других сменилась разговорами об экономии средств и фантазии. На счету Фрейк-Уотерфилда до этого были картины «Ёлка-убийца» и «Пасхальная резня».



«После Янга»: жизнь, интеллект, роботы С 16 февраля, 16+

Заглянуть в будущее предлагает южнокорейский режиссер Когонада в новом фильме «После Янга». Завязка драмы чем-то напоминает сюжет романа «Клара и солнце» нобелевского лауреата по литературе Кадзуо Исигуро: в семье главных героев появляется робот, мало чем отличимый от настоящего человека, и становится лучшим другом ребёнка. Как оказывается со временем, машина намного ближе к «биологическим» людям, чем думали все вокруг. И речь, конечно, не только о внешности.



«Тайна Келлс» снова в прокате

18–19 февраля, 12+

В ограниченный прокат выходит мультфильм «Тайна Келлс» Томаса Мура — ирландского иллюстратора, одного из самых самобытных режиссёров современного анимационного кино. В сюжетном центре «Тайны» оказывается легенда о создании Келлской книги — на удивление богато расписанной средневековой рукописи, дошедшей до нашего времени. «Снег, сестра и росомаха» — режиссёр БДТ расскажет о необычной любви 19 февраля, 19:00, 18+

Показ ленты Романа Михайлова «Снег, сестра и росомаха» о любви полицейского и проповедницы тайной религиозной общины пройдёт в воскресенье в пространстве «Невидимого театра». Это второй фильм режиссёра, который когда-то профессионально занимался наукой, а потом увлёкся искусством и прославился благодаря книге «Дождись лета и посмотри, что будет» и спектаклям в БДТ. После показа нового фильма в воскресенье в «Невидимом театре» на вопросы зрителей о жизни и сюжетах ответит сам Михайлов. Вместе с ним — продюсер Юлия Витязева.



«Живой» — почему нельзя повторить С 16 февраля, 16+

На экраны выходит документальный фильм «Живой» режиссера Константина Селина. Лента снималась при поддержке некоммерческого фонда Александра Сокурова «Пример интонации». В центре внимания — история Дмитрия Поштаренко, руководителя мастерской «Невский баталист», автора панорам в музее «Прорыв блокады Ленинграда» и «Севкабель Порту». В поисках погибших во время Второй мировой герой участвует с самого детства и помогает сохранять память без официоза, бравады и пафоса. Дмитрий не только ездит на раскопки, но идентифицирует личности и ищет родственников этих людей. С Поштаренко Константин Селин познакомился на редзадании «Фонтанки», где работал не один год. Его новую картину уже оценили критики.

