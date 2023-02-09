В Мраморном дворце покажут работы петербургской художницы, развивающей идеи Кандинского и «органической культуры»

Вы увидите более восьмидесяти живописных и пастельных работ Наталии Земляной, объединенных в циклы: «Простые фигуры», «Птицы», «Структуры», «Овалы», «Квадраты» и другие.

Наталия Земляная — ленинградский и петербургский художник, ее стиль характеризуют как петербургский структурализм, восходящий к Павлу Филонову. Сама она называет свои работы «чистым искусством, абстрактным по форме». Работы, которые будут на выставке, выполнены с начала 90-х годов до настоящего времени, некоторые из них представят публике впервые — это вещи из частных коллекций или совсем недавно законченные. Выставка займет четыре зала в Мраморном дворце.

Важное место в творчестве Земляной занимает образ музыки — она становится объединяющим звеном для органического взаимодействия разных форм искусства. Связь с музыкой — тоже традиция, восходящая к русскому авангарду.



Чисто визуально образы в работах Земляной построены на тонких, выверенных цветовых сочетаниях и смягченных «авангардных» формах. Наверняка их приятно смотреть вживую, формируя свои ассоциации.

