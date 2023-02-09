    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, ю-з

    768мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd71.58eur76.83

    В Мраморном дворце покажут работы петербургской художницы, развивающей идеи Кандинского и «органической культуры»

    198
    обсудить

    Вы увидите более восьмидесяти живописных и пастельных работ Наталии Земляной, объединенных в циклы: «Простые фигуры», «Птицы», «Структуры», «Овалы», «Квадраты» и другие.

    Весна пришла 2. 2022
    Весна пришла 2. 2022
    ПоделитьсяПоделиться

    Наталия Земляная — ленинградский и петербургский художник, ее стиль характеризуют как петербургский структурализм, восходящий к Павлу Филонову. Сама она называет свои работы «чистым искусством, абстрактным по форме». Работы, которые будут на выставке, выполнены с начала 90-х годов до настоящего времени, некоторые из них представят публике впервые — это вещи из частных коллекций или совсем недавно законченные. Выставка займет четыре зала в Мраморном дворце.

    Важное место в творчестве Земляной занимает образ музыки — она становится объединяющим звеном для органического взаимодействия разных форм искусства. Связь с музыкой — тоже традиция, восходящая к русскому авангарду.

    Чисто визуально образы в работах Земляной построены на тонких, выверенных цветовых сочетаниях и смягченных «авангардных» формах. Наверняка их приятно смотреть вживую, формируя свои ассоциации.

    ПоделитьсяПоделиться

    Персональная выставка Наталии Земляной «Сотворение мира» пройдет в Мраморном дворце Русского музея с 16 февраля по 10 апреля 2023.

    6+

    Анастасия Семенович

    Весна пришла 2. 2022
    Весна пришла 2. 2022

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close