В Музее-квартире Куинджи покажут работы русских импрессионистов из собрания Музея Академии художеств

На выставке вы увидите работы Константина Коровина, Валентина Серова, Сергея Виноградова, Александра Савинова, Станислава Жуковского.



Бродский И. И. Набережная Сены в Париже. Не ранее 1909 г. Фото: пресс-служба Музея Академии художеств Поделиться Поделиться





В Музее Академии в контексте новой выставки говорят о важности импрессионизма как явления для развития живописи в целом — не только французской или русской. Импрессионизм называют первым модернистским стилем: на родине, во Франции, он сочетал такие приемы, как пленэр и внимание к натуре, отсутствие в палитре художников черного цвета, влияние на построение композиции искусства фотографии (и вообще отказ от композиции в том виде, в котором ее понимали старые мастера). Импрессионизм был группой конкретных людей, течением, философией — особенно это касается Клода Моне, который, кажется, и олицетворял явление.



В России такой цельной выраженности у импрессионизма не было, но у многих мастеров второй половины XIX — начала XX века можно найти импрессионистские черты. Очевиднее всего они, наверное, в работах Константина Коровина и его друга Валентина Серова (забавная деталь — друзья, в том числе Коровин, звали Серова Антоном). На выставке в Музее-квартире Куинджи будут также работы Александра Савинова, выставка которого недавно прошла в московском Музее русского импрессионизма. Савинова с его золотистым колоритом называют «умиротворенным Врубелем».



Коровин К. А. Париж. После дождя. 1897 г. Серов В. А. Пейзаж с лошадками. (Деревенский пейзаж). 1890 г. Фото: пресс-служба Музея Академии художеств Костанди К. К. Гуси. 1911 г. Фото: пресс-служба Музея Академии художеств Жуковский C. Ю. Май. Завидово. 1923 г. Фото: пресс-служба Музея Академии художеств Поделиться Поделиться





Кроме того, в России импрессионизм стал шагом на пути к утверждению ценности живописи как таковой — а не ее «литературного» содержания или жанрового повествования. Организаторы напоминают, что на этой почве позднее вырос и авангард.



Словом, Музей Академии нашел в закромах вещи неординарные и, надеемся, по-настоящему весенние.

Выставка «Мастера русского импрессионизма» пройдет в Музее-квартире Архипа Куинджи с 17 февраля по 14 мая 2023. 6+

Анастасия Семенович

