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    В Музее-квартире Куинджи покажут работы русских импрессионистов из собрания Музея Академии художеств

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    На выставке вы увидите работы Константина Коровина, Валентина Серова, Сергея Виноградова, Александра Савинова, Станислава Жуковского.

    Бродский И. И. Набережная Сены в Париже. Не ранее 1909 г.
    Бродский И. И. Набережная Сены в Париже. Не ранее 1909 г.Фото: пресс-служба Музея Академии художеств
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    В Музее Академии в контексте новой выставки говорят о важности импрессионизма как явления для развития живописи в целом — не только французской или русской. Импрессионизм называют первым модернистским стилем: на родине, во Франции, он сочетал такие приемы, как пленэр и внимание к натуре, отсутствие в палитре художников черного цвета, влияние на построение композиции искусства фотографии (и вообще отказ от композиции в том виде, в котором ее понимали старые мастера). Импрессионизм был группой конкретных людей, течением, философией — особенно это касается Клода Моне, который, кажется, и олицетворял явление.

    В России такой цельной выраженности у импрессионизма не было, но у многих мастеров второй половины XIX — начала XX века можно найти импрессионистские черты. Очевиднее всего они, наверное, в работах Константина Коровина и его друга Валентина Серова (забавная деталь — друзья, в том числе Коровин, звали Серова Антоном). На выставке в Музее-квартире Куинджи будут также работы Александра Савинова, выставка которого недавно прошла в московском Музее русского импрессионизма. Савинова с его золотистым колоритом называют «умиротворенным Врубелем».

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    Кроме того, в России импрессионизм стал шагом на пути к утверждению ценности живописи как таковой — а не ее «литературного» содержания или жанрового повествования. Организаторы напоминают, что на этой почве позднее вырос и авангард.

    Словом, Музей Академии нашел в закромах вещи неординарные и, надеемся, по-настоящему весенние.

    Выставка «Мастера русского импрессионизма» пройдет в Музее-квартире Архипа Куинджи с 17 февраля по 14 мая 2023. 6+

    Анастасия Семенович

    Бродский И. И. Набережная Сены в Париже. Не ранее 1909 г.
    Бродский И. И. Набережная Сены в Париже. Не ранее 1909 г.Фото: пресс-служба Музея Академии художеств

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