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    Петербург ждет трехдневный «Книжный маяк» с Цыпкиным и Лукьяненко

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    В Петербурге в шестой раз устроят фестиваль «Книжный маяк». Организаторы обещают более сотни мероприятий и более 60 часов рассуждений о книгах. Фестиваль пройдет с 17 по 19 февраля в онлайне и офлайне на нескольких площадках.

    Фото: pixabay.com
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    В пятницу, 17 февраля, в 17:00 можно будет посмотреть трансляцию, в которой Александр Цыпкин расскажет, как книги превращаются в кино и спектакли. Он объяснит, как «БеспринцЫпным чтениям» удалось добиться безумной популярности. В то же время в Доме книги состоится творческая встреча с петербургским писателем Павлом Крусановым. Он выступит в рамках проекта «Музей для читающих». А в 18:00 в «Бронницкой» библиотеке на Клинском, 17, писатель и критик Вадим Левенталь вынесет «Приговор современному автору» и подведет итоги 2022 года.

    Вечером, в 20:00, в «ГаражСарае» (10-я линия В.О., 57б) пройдет вечер памяти музыканта Александра Башлачева. В программе — воспоминания близких и друзей СашБаша, а также выступление гостей — писателя Льва Наумова и художников Дмитрия Шагина и Виктора Тихомирова.

    В субботу, 18 февраля, «Секреты литературной кухни» онлайн поведает издатель Елена Шубина. Она расскажет, какие книги мы будем читать в 2023 году. В 16:30 поклонников фантастики ждут в Маяковке на набережной Фонтанки, 44. Туда придут писатели Сергей Лукьяненко, Вадим Панов, Роман Злотников и Николай Ютанов. Они замахнутся на более смелые прогнозы: что нас ждет в тридцатые годы XXI века.

    Программа фестиваля может изменяться и дополняться. Список всех мероприятий смотрите на сайте фестиваля.

    16+

    Елена Васильева

    Фото: pixabay.com

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