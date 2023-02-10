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    В кино покажут драму с Колином Фарреллом о людях и роботах

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    16 февраля в кино выходит лента южнокорейского режиссера Когонады (настоящее имя Пак Чун-Ын) «После Янга». По сюжету в недалеком будущем роботы живут в семьях, почти как настоящие люди. У Джейка (Колин Фаррелл) сломался домашний робот Янг. Починить его не так-то просто, но дочь Джейка настолько привыкла к Янгу, что отец обещает во что бы то ни стало вернуть любимую игрушку. Однако Янг оказывается куда человечней, чем представлял себе его хозяин.

    Фильм снят по мотивам рассказа Александра Вайнштейна «Прощание с Янгом». Премьера картины состоялась в прошлом году на фестивале «Сандэнс», где заслужила приз Альфреда П. Слоуна — его вручают картинам с упором на науку или технологии.

    16+

    Федор Дубшан

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