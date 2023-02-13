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    СХТ представит спектакль по чеченским дневникам Полины Жеребцовой

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    18 февраля в Социально-художественном театре состоится премьера спектакля Эдгара Закаряна «Муравей в стеклянной банке». В основе спектакля — дневники Полины Жеребцовой, которые она вела десять лет, начав в девятилетнем возрасте в 1994 году, с началом первой чеченской войны. Дневники переведены на двадцать один язык мира, на русском их выпустило в 2018 году издательство «Время» под названием «Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники. 1994–2004».

    Фото: sht.spb.ru/
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    Жанр спектакля определен как «военно-драматический артхаус». История спектакля посвящена маленькой девочке, которая живет и взрослеет во время войны. «День рождения в войну, дружба в войну, работа, помощь матери — в войну, голод и холод — в войну, а еще учеба и травля в школе на национальной почве. Как это пережила и рассказывает об этом 10-летняя Полина в своем дневнике? Какие выводы она делает, покидая город своего детства? Кто для нее муравей, которого она посадила в стеклянную банку и ждала, что он построит в ней город?» — такими вопросами задаются создатели спектакля.

    Роли исполняют Алина Король, Анна Дразнина, Александр Цицкун.

    Зрителям Эдгар Закарян знаком по работам «Вишневый сад», «Моцарт и Сальери», «Недоросль» в БДТ digital.

    18+

    Полина Никитина

    Фото: sht.spb.ru/

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