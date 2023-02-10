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    На Новой сцене Александринки ставят «Боркмана» Ибсена

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    17 и 18 февраля на Новой сцене Александринского театра пройдут премьерные показы спектакля Андрея Калинина «Боркман». В основе спектакля — пьеса Генрика Ибсена «Йун Габриэль Боркман» (1896), которая ранее никогда не ставилась на сцене Александринки и которая считается крупнейшим успехом норвежского драматурга после «Кукольного дома».

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: Владимир Постнов, фото предоставлено пресс-службой Александринского театра
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    Пьеса и спектакль посвящены важной для Ибсена теме распада семьи, разрушающегося дома: директор банка, осужденный за мошенничество, возвращается домой и запирается в своей комнате. Жена презирает его за потерянное честное имя, она же враждует со своей сестрой, а их сын не хочет присоединиться к общему делу.

    «Боркман» — пятая работа Андрея Калинина в Александринском театре. В числе его постановок: «Убийство Жан-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы под руководством господина де Сада» по пьесе Петера Вайса (2017); «Какая грусть, конец аллеи...» (2018); «Дети у власти» совместно с Николаем Рощиным (2019); «Товарищ Кисляков» (2021).

    Роли в «Боркмане» исполняют: Иван Трус, Янина Лакоба, Алиса Шидловская, Никита Барсуков, Мария Нефёдова, Степан Балакшин, Анастасия Гребенчук.

    18+

    Полина Никитина

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: Владимир Постнов, фото предоставлено пресс-службой Александринского театра

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