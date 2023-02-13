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    В Этнографическом музее покажут прикладное искусство мусульманских народов России

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    Вы увидите предметы народной культуры и изделия ремесленно-кустарного производства из трех регионов так называемого «северного» ислама — Кавказа, Поволжья и Средней Азии.

    Фото: ethnomuseum.ru
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    На выставке «Путь веры и добродетели: художественные традиции мусульманских народов России» вы увидите более ста пятидесяти памятников традиционной культуры XIX — XX веков. Среди них — ткани, керамика, сосуды для омовения, молитвенные ковры, амулеты, сакральные аксессуары. Организаторы предлагают рассказ о предметно-вещном мире исламских народов России, отмечая, что морально-этические и духовные ценности религии в разных регионах ложились на местные традиции и переплетались с ними.

    Исламские памятники всегда интуитивно узнаваемы: их декор тяготеет к орнаментальности, там не встретишь привычных по христианской изобразительной традиции фигур людей и сюжетов. Ну а ковры, формы сосудов и арабская вязь давно стали символами ориентальной «экзотики», европейский взгляд на которую можно найти и в живописи XIX века, и в мультфильме «Аладдин». Стереотипы про «лукавый и жестокий», но «прекрасный» Восток невольно распространяются на весь исламский мир. В реальности он неоднороден, а религия тесно связана с народными культурами. Проект в Этнографическом музее предлагает познакомиться с их аутентичными артефактами.

    Выставка «Путь веры и добродетели: художественные традиции мусульманских народов России» пройдет в Этнографическом музее с 16 февраля по 16 октября 2023.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: ethnomuseum.ru

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