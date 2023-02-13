В Петербурге пройдут гастроли Театра Виктюка

В рамках петербургских гастролей 18 и 19 февраля московский театр Романа Виктюка покажет на сцене ДК им. Ленсовета два спектакля Виктюка — «Масенькие супружеские игры» (16+) и «Мастер и Маргарита» (16+).

В центре сюжета — две супружеские пары — молодожёны Мушка и Витольд и серебряные юбиляры Лулу и Анатоль. Лулу уверяет героев, что брак подобен карточной игре и главное — иметь козыри. Режиссер ставит вопрос о том, можно ли в таких обстоятельствах сохранить доверие, и о том, как зыбки человеческие связи.

19 февраля разыграют самое знаменитое произведение Михаила Булгакова и вообще один из символов литературного 20-го века — роман «Мастер и Маргарита». Над инсценировкой, постановкой и музыкальным оформлением работал сам Роман Виктюк, в качестве сценографа выступил Владимир Боер.



Роман Виктюк работал с «Мастером и Маргаритой» трижды: в 1988 году он осуществил постановку в Литовском Русском драматическом театре (Вильнюс) и в том же году — в Таллинском русском драматическом театре. Третья версия, которую и увидит петербургский зритель, была поставлена в 2001 году. Её основная особенность — обращение к ранним редакциям романа и сосредоточенность на его философских и политических подтекстах. Для Виктюка любовь Мастера и Маргариты — это страдание и боль, потому что любовь и рабство несовместимы.

