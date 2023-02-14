Юлия Пересильд и группа Zero People представят спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины

«Я очень давно искала музыкальный материал, который подойдёт для драматической актрисы, — рассказывает Юлия Пересильд. — И моя встреча с Zero People, с Сашей Красовицким — это большая радость и удача, потому что мы абсолютно совпали в нашем эмоциональном восприятии музыкального материала. Я как актриса к песням отношусь как к монологу и огромное удовольствие испытываю от стихотворений Саши и от этой прекрасной музыки. И очень рада, что у меня есть возможность такого актёрского роста, когда ты можешь песнями рассказывать историю. Я всегда об этом мечтала и очень это люблю. И то, что сегодня на сцене происходит, — это для меня волнующее действо, поскольку это то, чему меня всегда учил мастер, — песнями рассказывать историю. И вот такая проба пера для меня тоже в первый раз».

