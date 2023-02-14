    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, сев

    768мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd73.63eur78.67

    Юлия Пересильд и группа Zero People представят спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины

    340
    обсудить

    19 февраля на сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана состоится петербургская премьера музыкального спектакля Юлии Пересильд и группы Zero People «Мужчина / Женщина».

    Фото: Катерина Косматова, фото предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Жанровое направление спектакля определено как «музыкально-драматический эксперимент на стыке двух искусств». Постановка представляет собой диалог молодой пары, переживающей моменты встречи, бурной любви и расставания. В «Мужчине / Женщине» нет текста в классическом понимании — есть только песни Zero People, дополненные действиями.

    «Я очень давно искала музыкальный материал, который подойдёт для драматической актрисы, — рассказывает Юлия Пересильд. — И моя встреча с Zero People, с Сашей Красовицким — это большая радость и удача, потому что мы абсолютно совпали в нашем эмоциональном восприятии музыкального материала. Я как актриса к песням отношусь как к монологу и огромное удовольствие испытываю от стихотворений Саши и от этой прекрасной музыки. И очень рада, что у меня есть возможность такого актёрского роста, когда ты можешь песнями рассказывать историю. Я всегда об этом мечтала и очень это люблю. И то, что сегодня на сцене происходит, — это для меня волнующее действо, поскольку это то, чему меня всегда учил мастер, — песнями рассказывать историю. И вот такая проба пера для меня тоже в первый раз».

    Zero People — российский коллектив, сайд-проект музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина. Стиль проекта определяют как минималистичный пиано-рок — дуэт вокала и клавиш.

    19 февраля состоится два показа в 17:00 и 20:00. 18+

    Полина Никитина

    Фото: Катерина Косматова, фото предоставлено организаторами

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close