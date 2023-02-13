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    Театр Ленсовета выпускает «Палату № 6»

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    17 и 18 февраля на Малой сцене театра им. Ленсовета пройдут премьерные показы спектакля Евгении Богинской «Палата № 6». Евгения Богинская интерпретирует палату для душевнобольных как «последнее пристанище для тех, кого отверг мир «нормальных» людей». Основными героями спектакля станут врач Андрей Ефимыч Рагин и душевнобольной Иван Дмитрич Громов. Куда уведут Рагина эти беседы — в пучину безумия или к прозрению?

    Фото: Театр им. Ленсовета
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    Роль Рагина исполняет народный артист России Владимир Матвеев, Михаила Аверьяныча — заслуженный артист России Александр Солоненко, Хоботова — Константин Симонов, Громова — Иван Шевченко, Дарьюшки — Юлия Левакова. В спектакль также введены персонажи Женщина (Евгения Евстигнеева) и Хор (Олег Сенченко).

    Это уже второе обращение петербургских театров к чеховской прозе за этот сезон. В декабре 2022 года в театре -фестивале «Балтийский дом» вышла премьера Анатолия Праудина «Палата № 6».

    Одноименная повесть Антона Чехова вышла в 1892 году в журнале «Русская мысль». Современники читали её название как «Палата номер шестой».

    16+

    Полина Никитина

    Фото: Театр им. Ленсовета

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