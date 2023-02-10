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    На экраны выходит хоррор про Винни-Пуха

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    16 февраля в кино стартует британский слэшер «Винни-Пух: Кровь и мёд». Неожиданно, но объяснимо: с января прошлого года компания Disney потеряла права на книги Алана Милна, поэтому персонажи «Винни-Пуха» теперь может использовать кто угодно.

    Фото: скриншот трейлера
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    По сюжету нового фильма, Кристофер Робин покинул своих лесных друзей и уехал в колледж. Винни, Пятачок и другие постепенно одичали, потеряли рассудок и загрызли ослика Иа. А когда в заповедный лес неосторожно приезжает компания девушек, одержимые зверюшки открывают охоту и на них.

    В качестве режиссера и сценариста фильма выступил Рис Фрейк-Уотерфилд. На его счету такие шедевры, как «Ёлка-убийца» или «Пасхальная резня» с маньяком в костюме пасхального кролика. Фильм снимался всего десять дней — зато в Англии, в подлинных местах, вдохновивших Алана Милна.

    Между тем режиссер планирует уже вторую часть франшизы, а затем планирует замахнуться на Питера Пэна.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: скриншот трейлера

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