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    В «Свином Рыле» пройдет выставка изображений, созданных нейросетями по техзаданиям художников

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    Мероприятие помпезно называется «I Ежеквартале Современного Искусственно-Интеллектуального искусства». Участники приветствуют IT-революцию в искусстве и уверены, что она, как и всякая настоящая революция, разрушая — создает.

    Фото: галерея «Свиное Рыло»
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    В рамках «Ежеквартале» в галерее на Фонтанке вы увидите работы, созданные нейросетями по техзаданиям знакомых художников: Николая Копейкина, Николая Васильева, Афанасия Пуда и других. Визуально получилось похоже одновременно на Босха, Питера Брейгеля и на привычный стиль «Колдовских художников».

    Мастера считают, что развитие нейросетей — логичный шаг в демократизации искусства, которая продолжается не первый год (и даже не первое десятилетие и столетие). В XIX веке, напоминают организаторы, химическая промышленность избавила художников от необходимости самим растирать краски, сейчас идет дальнейшее освобождение художников от механического труда.

    Важно воображение, считают участники, а нейросети лишь «окончательно освободили» художников от окиси меди, цинка, свинца, уксуса, мышьяка и других не самых полезных для здоровья компонентов. «Вопрос о том, кто креативнее — робот или человек, — решается прямо сейчас, пока нейросеть обрабатывает очередную команду «/imagine» — сообщают организаторы, кажется, ничуть не боясь восстания машин и считая, что дальше будет только лучше.

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    Зарядиться оптимизмом и оценить-таки офлайн, что могут нейросети в тандеме с профессионалами, можно в галерее «Свиное Рыло» с 15 по 26 февраля 2023 г.

    18+

    Анастасия Семенович

    Фото: галерея «Свиное Рыло»

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