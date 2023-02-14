В «Свином Рыле» пройдет выставка изображений, созданных нейросетями по техзаданиям художников

Мероприятие помпезно называется «I Ежеквартале Современного Искусственно-Интеллектуального искусства». Участники приветствуют IT-революцию в искусстве и уверены, что она, как и всякая настоящая революция, разрушая — создает.
В рамках «Ежеквартале» в галерее на Фонтанке вы увидите работы, созданные нейросетями по техзаданиям знакомых художников: Николая Копейкина, Николая Васильева, Афанасия Пуда и других. Визуально получилось похоже одновременно на Босха, Питера Брейгеля и на привычный стиль «Колдовских художников».
Мастера считают, что развитие нейросетей — логичный шаг в демократизации искусства, которая продолжается не первый год (и даже не первое десятилетие и столетие). В XIX веке, напоминают организаторы, химическая промышленность избавила художников от необходимости самим растирать краски, сейчас идет дальнейшее освобождение художников от механического труда.
Важно воображение, считают участники, а нейросети лишь «окончательно освободили» художников от окиси меди, цинка, свинца, уксуса, мышьяка и других не самых полезных для здоровья компонентов. «Вопрос о том, кто креативнее — робот или человек, — решается прямо сейчас, пока нейросеть обрабатывает очередную команду «/imagine» — сообщают организаторы, кажется, ничуть не боясь восстания машин и считая, что дальше будет только лучше.
Зарядиться оптимизмом и оценить-таки офлайн, что могут нейросети в тандеме с профессионалами, можно в галерее «Свиное Рыло» с 15 по 26 февраля 2023 г.
18+
Анастасия Семенович