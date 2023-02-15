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    В Фонтанном доме пройдет большая выставка живописи, керамики и графики Анатолия Каплана

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    В рамках масштабного проекта вы увидите живопись, графику и керамику мастера. В название выставки вынесено слово «Амаркорд» — это отсылка к фильму Федерико Феллини, который, в свою очередь, назван словом на романьольском диалекте Римини и означает «Я вспоминаю».

    Фото: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
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    Проект «Амаркорд. Мир Анатолия Каплана» отсылает к воспоминаниям и связям с миром, которого больше нет, — так же, как Федерико Феллини посвятил «Амаркорд» своим ассоциациям с тридцатыми годами прошлого века в итальянской провинции. Очевидно, нас ждет вереница образов, понятных не столько на интеллектуальном, сколько на интуитивном уровне. Организаторы выставки приводят цитату Михаила Германа, который назвал мир Анатолия Каплана «бессрочным детством».

    Работая с универсальными образами, Каплан превращал жизнь и житие, бытовую историю — в притчу, а подарок — в дар, полагают кураторы. Вы увидите лаконичные офорты и литографии, яркую живопись. Также музей традиционно предлагает неординарное дизайнерско-архитектурное решение пространства: будет возможность ходить среди колонн, некоторые из которых теряются в высоте, а некоторые — засыпаны песком. Внутрь колонн иногда можно будет зайти — там будет представлена керамика художника.

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    Дополнит экспозицию поэзия Федерико Гарсиа Лорки, Юрия Левитанского, Давида Самойлова.

    Выставка «Амаркорд. Мир Анатолия Каплана» пройдет в Фонтанном доме с 17 февраля (открытие в 17 часов) по 2 апреля 2023. 12+

    Анастасия Семенович

    Фото: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

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