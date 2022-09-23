Финляндия решила запретить въезд российским туристам

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объявил, что правительство приняло принципиальное решение закрыть въезд российским туристам и ограничить выдачу им виз, пишет ТАСС. Ездить можно будет только к родственникам и по ряду обстоятельств. Ограничения вступят в силу в ближайшие дни, при этом решение еще будут дорабатывать.

«По словам Хаависто, россияне смогут въехать в Финляндию на основании родства, семейных обстоятельств, учебы, работы и владения недвижимостью», — цитирует его Iltalehti. Однако «лазейку» с недвижимостью, вероятно, закроют, сообщил Хаависто.

Финские СМИ со ссылкой на министра пишут, что ограничения на въезд туристов распространятся на россиян с любыми шенгенскими визами, в том числе выданными Финляндией.

Министр назвал это решение «очень строгим» и добавил, что количество въезжающих россиян значительно сократится. Кроме того, он подчеркнул, что отказ от военной службы «не является достаточным основанием для подачи заявления о предоставлении убежища в Финляндии». «Визы могут быть аннулированы в индивидуальном порядке на границе, когда условия не выполняются. Получение виз может быть приостановлено или ограничено, за исключением особых групп, таких как люди, приезжающие навестить своих родственников», – сообщил Хаависто.

