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    Финляндия решила запретить въезд российским туристам

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    Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объявил, что правительство приняло принципиальное решение закрыть въезд российским туристам и ограничить выдачу им виз, пишет ТАСС. Ездить можно будет только к родственникам и по ряду обстоятельств. Ограничения вступят в силу в ближайшие дни, при этом решение еще будут дорабатывать.

    «По словам Хаависто, россияне смогут въехать в Финляндию на основании родства, семейных обстоятельств, учебы, работы и владения недвижимостью», — цитирует его Iltalehti. Однако «лазейку» с недвижимостью, вероятно, закроют, сообщил Хаависто.

    Финские СМИ со ссылкой на министра пишут, что ограничения на въезд туристов распространятся на россиян с любыми шенгенскими визами, в том числе выданными Финляндией.

    Министр назвал это решение «очень строгим» и добавил, что количество въезжающих россиян значительно сократится. Кроме того, он подчеркнул, что отказ от военной службы «не является достаточным основанием для подачи заявления о предоставлении убежища в Финляндии».

    «Визы могут быть аннулированы в индивидуальном порядке на границе, когда условия не выполняются. Получение виз может быть приостановлено или ограничено, за исключением особых групп, таких как люди, приезжающие навестить своих родственников», – сообщил Хаависто.

    Как писала «Фонтанка», Финляндия была последней страной ЕС, сухопутная граница которой оставалась открытой для россиян. Эстония, Латвия, Литва и Польша закрылись 19 сентября. Правительство Суоми давно хотело ограничить российский туризм в Финляндии, но для этого трудно было найти веские причины, поэтому в стране ждали решения на уровне всего ЕС. Но в итоге сошлись на национальных мерах.

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