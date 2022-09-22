Премьер-министр Финляндии призвала положить конец туризму и транзиту из России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что финское правительство считает необходимым остановить российский туризм и транзит через Суоми. Но не смогла точно ответить на вопрос о времени закрытия восточной границы страны.
Читатель Олег
«Воля правительства очень ясна. По нашему мнению, надо положить конец российским путешествиям, туризму, а также транзиту через Финляндию. Сложно понять, как это сделать. Это требует от органов безопасности оценки того, какой риск представляют пассажиры. Другие страны, например страны Балтии, использовали угрозу безопасности как причину для предотвращения прибытия туристов. Следует переоценить ситуацию. Оценка должна быть сделана быстро», — цитируют заявление Марин 22 сентября финские СМИ.
Также она отметила, что законодательство Финляндии в случае рисков или угрозы на границе предполагает возможность её закрытия и «если будет необходимость отреагировать, мы отреагируем».
Читатель Олег
Тем временем на границах Финляндии скопилось много машин из России. С вечера среды пробки стояли даже ночью. Как писала «Фонтанка», только за минувшие сутки в Финляндию прибыли почти 5000 россиян.