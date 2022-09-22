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    В Финляндию прибыли почти 5000 россиян за день: показываем очереди на границах

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    Россияне делятся в соцсетях фотографиями очередей на российских границах с Финляндией и с Грузией. Ситуация обострилась к вечеру среды и до сих пор напряженная на некоторых пропускных пунктах.

    Как сообщила пограничная служба Финляндии в соцсетях 22 сентября, за вчерашний день в Суоми прибыло через восточную границу 4824 гражданина России. В целом ночь со среды на четверг действительно выдалась на границе более оживленной, чем обычно. Для сравнения: неделей ранее, тоже в среду, в страну приехало всего 3133 россиянина. В то же время в обычные выходные трафик выше, а до пандемии поездок было еще больше.

    «Ночью увеличился входящий трафик на восточной границе. Трафик увеличился по сравнению с предыдущими неделями, но его количество все еще мало по сравнению со временем до пандемии. Наших ресурсов достаточно, и ситуация находится под контролем», — констатировали финские пограничники.

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    Сообщают россияне об очередях на границе России и Грузии. Время преодоления двух КПП с одного часа выросло до десяти и, по прогнозу в крупнейшем русскоязычном Telegram-канале о Грузии Николая Левшица, к концу дня может достигнуть 20–24 часов. На выезд из Грузии в РФ очередей нет.

    Фото: Николай Левшиц
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    B Бypятии СМИ сообщают о пробке из сотни машин на poccийcкo-мoнгoльcкoй границе, у пункта пропуска в Kяxтe.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в интернете появляется очень много фейков об очередях в аэропортах и пунктах перехода и назвал информацию об ажиотаже преувеличенной.

    Фото: Николай Левшиц

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