В Финляндию прибыли почти 5000 россиян за день: показываем очереди на границах

Россияне делятся в соцсетях фотографиями очередей на российских границах с Финляндией и с Грузией. Ситуация обострилась к вечеру среды и до сих пор напряженная на некоторых пропускных пунктах.



Как сообщила пограничная служба Финляндии в соцсетях 22 сентября, за вчерашний день в Суоми прибыло через восточную границу 4824 гражданина России. В целом ночь со среды на четверг действительно выдалась на границе более оживленной, чем обычно. Для сравнения: неделей ранее, тоже в среду, в страну приехало всего 3133 россиянина. В то же время в обычные выходные трафик выше, а до пандемии поездок было еще больше.

