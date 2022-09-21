Финляндия готовит срочное решение по въезду россиян

Власти Финляндии срочно готовят решение по шенгенским визам россиян и в ближайшее время представят его на рассмотрение парламента, заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто.



«Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало, — цитируют 21 сентября финские СМИ заявление Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке. — Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами».

