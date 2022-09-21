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    Финляндия готовит срочное решение по въезду россиян

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    Власти Финляндии срочно готовят решение по шенгенским визам россиян и в ближайшее время представят его на рассмотрение парламента, заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто.

    «Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало, — цитируют 21 сентября финские СМИ заявление Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке. — Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами».

    Представители власти из Суоми за последние недели неоднократно выступали за ограничение туристического потока из России. Изначально речь шла о том, чтобы дождаться решения от Еврокомиссии.

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