Финны рассказали о запросах от мужчин из России призывного возраста. И задумались над закрытием границы

Финский МИД фиксирует все больше запросов на визы от российских мужчин призывного возраста, сообщил глава консульского отдела Юсси Таннер.



Как он заявил финским СМИ 21 сентября, значительно выросло число заявлений, из которых понятно, что люди хотят покинуть Россию и, вероятно, уехать в один конец. Таким в Суоми отказывают в выдаче «шенгена».



Министр обороны Суоми Антти Кайкконен заявил, что частичная мобилизация в России не стала для финнов сюрпризом, и он не видит причин для беспокойства в близлежащих регионах.

