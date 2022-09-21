Финны рассказали о запросах от мужчин из России призывного возраста. И задумались над закрытием границы

Финский МИД фиксирует все больше запросов на визы от российских мужчин призывного возраста, сообщил глава консульского отдела Юсси Таннер.
Как он заявил финским СМИ 21 сентября, значительно выросло число заявлений, из которых понятно, что люди хотят покинуть Россию и, вероятно, уехать в один конец. Таким в Суоми отказывают в выдаче «шенгена».
Министр обороны Суоми Антти Кайкконен заявил, что частичная мобилизация в России не стала для финнов сюрпризом, и он не видит причин для беспокойства в близлежащих регионах.
В то же время Кайкконен выступил за то, чтобы ужесточить визовую политику Финляндии в отношении россиян в связи с частичной мобилизацией. За то же выступил и председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо.
«Как минимум Финляндия должна проявить солидарность с Украиной и странами Балтии, а также с Польшей и закрыть последнюю сухопутную границу с Россией, через которую российские туристы и люди, которые могут маскироваться под туристов, в настоящее время могут путешествовать в Шенгенскую зону», — заявил Халла-ахо финским СМИ.
Тем временем, как писала «Фонтанка», нелегалы с поддельными документами штурмуют финскую границу и просят убежища в Суоми.