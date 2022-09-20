Нелегалы с поддельными документами штурмуют финскую границу и просят убежища

Финляндия заявила об «исключительно большом количестве поддельных документов» на юго-восточных пограничных пунктах пропуска страны в последние недели. Нелегалы предоставляют подделки разного уровня качества, а когда их раскрывают — просят убежища.



Как сообщают финские СМИ 20 сентября со ссылкой на пограничников, за последние несколько недель изъято исключительно большое количество фальшивых и поддельных документов у людей, пересекающих границу.

