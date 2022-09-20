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    Нелегалы с поддельными документами штурмуют финскую границу и просят убежища

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    Финляндия заявила об «исключительно большом количестве поддельных документов» на юго-восточных пограничных пунктах пропуска страны в последние недели. Нелегалы предоставляют подделки разного уровня качества, а когда их раскрывают — просят убежища.

    Как сообщают финские СМИ 20 сентября со ссылкой на пограничников, за последние несколько недель изъято исключительно большое количество фальшивых и поддельных документов у людей, пересекающих границу.

    Самый крупный случай — это 22 поддельных бельгийских вида на жительство. Подделки были высокого качества. Но в паспортах было обнаружено большое количество поддельных штампов о прохождении пограничного контроля в странах «шенгена». Предъявившие документы выходцы из Кавказского региона признали вину и попросили убежища в Финляндии.

    На пункте Ваалимаа поймали мужчину, который предъявил поддельные паспорт, водительское удостоверение и удостоверение личности из Сербии. В паспорте были обнаружены пять поддельных штампов о пересечении границы «шенгена». Через день там же поймали человека из России с фальшивой итальянской пропиской. Он также подал прошение о предоставлении убежища.

    Возбуждены уголовные дела по фактам нарушения запрета на въезд.

    Финны не первый месяц готовятся к нашествию нелегалов из России. Проводят учения, готовят забор. Кроме того, Финляндия выступила за то, чтобы ограничить въезд и транзит граждан России. Страна попросила о решении Еврокомиссию.

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