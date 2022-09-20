    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, с-з

    756мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.17eur60.04
    ТЕМА ДНЯ

    Новые правила мобилизации

    Закон о мобилизацииДемарш ПугачевойМиллиарды на самокатахОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Финляндия хочет ограничить въезд и транзит граждан России

    1665
    1 комментарий

    Финляндия предложила включить туристические визы россиян в сферу европейских санкций.

    Как узнали финские СМИ 20 сентября, накануне, на встрече министров иностранных дел ЕС, Финляндия обратилась с предложением о введении санкций в отношении туристических виз. Страна стремится предотвратить транзит через Финляндию в Европу и хочет, чтобы Еврокомиссия подготовила рекомендации для всех стран Шенгенского соглашения, согласно которым они будут признавать недействительными, отменять визы или запрещать въезд россиян.

    Накануне, 19 сентября, в Польше, Эстонии, Латвии и Литве закрыли въезд для российских туристов. Как это работает — читайте в разборе «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close