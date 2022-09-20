Финляндия хочет ограничить въезд и транзит граждан России

Финляндия предложила включить туристические визы россиян в сферу европейских санкций.
Как узнали финские СМИ 20 сентября, накануне, на встрече министров иностранных дел ЕС, Финляндия обратилась с предложением о введении санкций в отношении туристических виз. Страна стремится предотвратить транзит через Финляндию в Европу и хочет, чтобы Еврокомиссия подготовила рекомендации для всех стран Шенгенского соглашения, согласно которым они будут признавать недействительными, отменять визы или запрещать въезд россиян.
Накануне, 19 сентября, в Польше, Эстонии, Латвии и Литве закрыли въезд для российских туристов. Как это работает — читайте в разборе «Фонтанки».