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    Финны на границе готовятся к нашествию нелегалов из России

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    Финские пограничники совместно с европейскими коллегами отрабатывают план действий на случай скопления у границы большой группы нелегалов из России, которые будут пытаться попасть в Суоми.

    Как сообщил 13 сентября финским СМИ руководитель учений, лейтенант погранслужбы Северной Карелии Рику Хейнонен, они с коллегами из ЕС тестируют план действий на случай, если когда-то придется просить быстрого вмешательства Евросоюза в пограничную безопасность. Например, если большая группа людей попытается пересечь границу незаконно.

    Идея вторжения нелегалов будоражит умы в Финляндии не внезапно — в июле, например, был принят закон о границе, позволяющий строить ограждения. В том числе забор на протяженной границе с Россией.

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