Финны на границе готовятся к нашествию нелегалов из России

Финские пограничники совместно с европейскими коллегами отрабатывают план действий на случай скопления у границы большой группы нелегалов из России, которые будут пытаться попасть в Суоми.



Как сообщил 13 сентября финским СМИ руководитель учений, лейтенант погранслужбы Северной Карелии Рику Хейнонен, они с коллегами из ЕС тестируют план действий на случай, если когда-то придется просить быстрого вмешательства Евросоюза в пограничную безопасность. Например, если большая группа людей попытается пересечь границу незаконно.

