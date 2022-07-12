«Не просто забор». В Финляндии хотят до конца лета поставить ограждение на границе с Россией

До конца лета на юго-восточной границе Финляндии может быть установлено ограждение. Об этом пишут финские СМИ со ссылкой на пограничную службу страны 12 июля.
Как сообщил начальник отдела международного сотрудничества службы Матти Питкянииттю, протяжённость общей границы с Россией превышает 1,3 тысячи километров, отгораживаться стеной по всей длине не планируют. Питкянииттю полагает, что стоило бы огородить от 100 до 250 километров.
С видом забора пока не определились. Перед его строительством предстоит согласовать использование частной земли, что предусмотрено принятым на днях законом. Затем погранслужба планирует провести испытания: если возвести часть ограждений летом, то проверить их можно будет в осенне-зимних условиях.
«Это не просто забор. Будут созданы системы технического контроля и, возможно, специальный проход, по которому к забору можно будет быстро подойти», — говорит Питкянииттю. При этом он отметил, что речь идёт не о непреодолимом заслоне, а скорее о преграде, которая даст погранслужбе больше времени для реакции и замедлит потенциального нарушителя.
Закон о границе, позволяющий строить ограждения и использовать для этого частные территории, в Финляндии принят 7 июля.
В Финляндии тем временем готовятся принимать российских туристов. Правительство РФ не отказалось от планов снять запрет на пересечение сухопутной границы с 15 июля. О новых правилах поездок читайте на «Фонтанке».