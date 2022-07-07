Финляндия может построить заграждения на границе с Россией

Парламент Финляндии принял закон об усилении безопасности на границе с Россией. Он позволит установить заграждения протяженностью
Как сообщает 7 июля Reuters, теперь правительство Финляндии сможет отдать распоряжение о строительстве «заборов или других заграждений» на российской-финской границе и направлять все запросы на предоставление убежища в один или несколько пограничных пунктов.
Несмотря на то, что подобный законопроект противоречит нормам ЕС по предоставлению убежища, он был принят большинством голосов.
«Фонтанка» рассказывала, что Россия и Финляндия сняли ограничения на пересечение границ и россияне с 15 июля смогут свободно въехать в Суоми, как до пандемии. Конечно, если у них есть виза. Подробнее о том, как получить финский шенген, читайте в материале «Фонтанки».