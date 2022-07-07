Финляндия может построить заграждения на границе с Россией

Парламент Финляндии принял закон об усилении безопасности на границе с Россией. Он позволит установить заграждения протяженностью 1 300 км и закрыть границу для беженцев в случае чрезвычайных ситуаций.



Как сообщает 7 июля Reuters, теперь правительство Финляндии сможет отдать распоряжение о строительстве «заборов или других заграждений» на российской-финской границе и направлять все запросы на предоставление убежища в один или несколько пограничных пунктов.