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    В Финляндию все-таки пустят. Правительство РФ не отказалось от планов открыть границы с 15 июля

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    Правительство Российской Федерации не отказалось от планов снять запрет на пересечение сухопутной границы. Об этом «Фонтанке» сообщили 11 июля в оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Это означает, что всех желающих пустят в Финляндию, Эстонию и другие страны.

    Распоряжения правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р (запрещает въезд в РФ иностранцев, кроме списка исключений) и от 27 марта 2020 года № 763-р (ограничивает движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу РФ) «будут признаны утратившими силу», говорится в ответе на запрос «Фонтанки». «Соответствующий документ будет опубликован дополнительно в срок до 15 июля», — прокомментировали в оперштабе.

    О намерении властей снять ограничения заявила 4 июля вице-премьер Татьяна Голикова. Но по состоянию на 11 июля указанные изменения не были внесены, сообщили «Фонтанке» в справочной Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. А значит, для пересечения границы нужны специальные основания.

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