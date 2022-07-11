    Пробки

    7/10

    usd61.27eur62.05
    Разговор с финским премьеромСписок запрещённыхВаскеловский стрелокОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Российских туристов могут не выпустить в Финляндию и Эстонию с 15 июля. Правительство так и не отменило ковидные запреты

    15784
    20 комментариев

    Правительство РФ пока не отменило действие ковидных запретов на пересечение сухопутных границ. Если этого не случится до 15 июля, российские путешественники не смогут свободно попасть в Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию и другие страны.

    Ранее о намерении властей снять ограничения заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, с 15 июля будут признаны утратившими силу распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р (запрещает въезд в РФ иностранцев, кроме списка исключений) и от 27 марта 2020 года № 763-р (ограничивает движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу РФ).

    Однако по состоянию на 11 июля указанные изменения не были внесены, сообщили «Фонтанке» в справочной Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    «На сегодняшний день в пограничные органы официального распоряжения об отмене не поступало. На сегодняшний день действует распоряжение правительства, требуется основание для выезда», — заявили там.

    Ясность скорее всего появится непосредственно 15 июля, отметили в справочной пограничной службы.

    Напомним, согласно действующей редакции распоряжения, Россия выпускает лишь тех, у кого есть основания (например, владельцев недвижимости, тех, кто учится или работает в Суоми, имеет ВНЖ или едет на лечение). Иностранцам для посещения России тоже нужны основания. При этом сами Финляндия и Эстония уже готовы пускать и выпускать всех желающих.

    «Фонтанка» направила запрос в правительство РФ с просьбой уточнить, в силе ли планы снять ограничения и открыть границу с 15 июля. На момент публикации материала ответа из кабмина не поступило.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 20

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close
    close