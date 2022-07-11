Российских туристов могут не выпустить в Финляндию и Эстонию с 15 июля. Правительство так и не отменило ковидные запреты

Правительство РФ пока не отменило действие ковидных запретов на пересечение сухопутных границ. Если этого не случится до 15 июля, российские путешественники не смогут свободно попасть в Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию и другие страны.

Ранее о намерении властей снять ограничения заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, с 15 июля будут признаны утратившими силу распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р (запрещает въезд в РФ иностранцев, кроме списка исключений) и от 27 марта 2020 года № 763-р (ограничивает движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу РФ).

Однако по состоянию на 11 июля указанные изменения не были внесены, сообщили «Фонтанке» в справочной Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«На сегодняшний день в пограничные органы официального распоряжения об отмене не поступало. На сегодняшний день действует распоряжение правительства, требуется основание для выезда», — заявили там.

Ясность скорее всего появится непосредственно 15 июля, отметили в справочной пограничной службы.

Напомним, согласно действующей редакции распоряжения, Россия выпускает лишь тех, у кого есть основания (например, владельцев недвижимости, тех, кто учится или работает в Суоми, имеет ВНЖ или едет на лечение). Иностранцам для посещения России тоже нужны основания. При этом сами Финляндия и Эстония уже готовы пускать и выпускать всех желающих.