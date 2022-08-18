Запрещен главный по подключениям. Как фокусы на Водоканале аукнутся Петербургу

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Ещё одна волна обысков вокруг Водоканала выбросила на уголовный берег нескольких персон. 47news показывает, как они заводили застройщиков в такую дорогую, но родную лавку.

Выборгский районный суд Петербурга вечером 18 августа избрал мерой пресечения запрет определенных действий для 39-летнего Павла Александрова — начальника управления по подключениям городского Водоканала. Следствие вменяет ему шесть эпизодов злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями. Как уже говорилось, в материалах дела действительно весомая сумма — 892 млн рублей.



Александрова задержали 16 августа. Тогда же сотрудники экономического отдела полицейского главка пришли с обысками к подчиненному Александрова — ведущему специалисту Артему Иванову. Потревожили и гендиректора петербургской компании «Проектспецстрой» Игоря Олея и исполнительного директора «Инженерного центра водоснабжения и водоотведения» («ИЦ ВЦ и ВО») Евгения Гальверсена. Мужчин допросили, но задерживать не стали. По данным 47news, их показания совпали с гипотезами следствия.

Олей, считает следствие, выполнял для застройщиков роль «нужного человека», связанного доверительными отношениями с Александровым. Надо понимать, что процесс строительства жилья всегда связан с полыхающими сроками. Все нужно вчера и срочно. На этом месте появлялся Олей с конструктивным предложением.



Для ввода дома в эксплуатацию застройщик должен предоставить Госстройнадзору справки о соответствии объекта от монополистов — например, «Ленэнерго» или «Теплосети». И, конечно, Водоканала. Всех страждущих направляли в упомянутое «ИЦ ВЦ и ВО», где заключался договор на оказание консультационных услуг. Таким образом, легализовывалась благодарность девелоперов.

Занятно, но учредитель этой консалтинговой лавки на все 100% Водоканал Петербурга. Более того, порой в цепочке появлялось еще одно звено, желающее заработать. Как говорят, был случай, когда «звено» заработало около 30 млн, что говорит о характере общей суммы.



Если коротко о технической части получения разрешения, то она достаточно ловкая и прочная — судя по материалам дела, работала с 2014 года. В информационной системе Водоканала «Центр работы с документами» подменялись сведения о выдаче исходно-разрешительных документов на подключение к сетям. Допустим, уже давно есть разрешение у маленькой промплощадки с потреблением 60 кубов в сутки. В системе создавалась новая карточка с таким же номером, но внутри уже были техусловия для целого жилого комплекса — 2,5 тысячи кубов. Обе эти карточки сосуществовали вместе.



Таким образом, застройщик экономил на оплате индивидуального тарифа, размер которого мог достигать нескольких сотен миллионов рублей. На эти деньги должны были быть реконструированы сети, построены новые объекты для того, чтобы не снижать качество водоснабжения в квартале. Вносил изменения в том числе уже арестованный начальник инженерно-технической службы Вячеслав Гольдин, говорят следователи. Он же, вместе с Артемом Ивановым, формировал пакет техусловий, подгружаемых в систему. Схему подробно описывала «Фонтанка». Сам Гольдин уже под арестом. Всего уголовных дел по общей фабуле шесть, сгоряча арестовали даже бывшего гендиректора Водоканала Александра Данилова. Однако очень скоро дело в отношении него было закрыто, а сам он реабилитирован.



Итог: фокус с мимикрией под потребителя, уже получившего разрешение, позволял значительно снизить затраты. По версии следствия, вместо 170 млн тарифа застройщик мог отблагодарить 50–70 миллионами или квартирами. Либо комбинированно.



О том, как фигуранты общались между собой и не слишком скрывали свои основанные на финансовых транзакциях отношения, читайте в материале Виктора Смирнова на 47news.