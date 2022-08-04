От тюрьмы и ресурса не зарекайся. Экс-директор Водоканала Данилов мгновенно реабилитирован

Прекращено уголовное преследование в отношении только что выпущенного из-под ареста бывшего директора Водоканала Петербурга Александра Данилова. Более того, ему сообщили о полной реабилитации. В правоохранительной практике за последние пару десятилетий такого никто припомнить не может. Но это точно — и точка.

Как стало известно «Фонтанке.ру», вечером 3 августа только что выпущенный из-под ареста на подписку о невыезде экс-директор ГУП «Водоканал Петербурга» Александр Данилов по просьбе следователя посетил Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу на Лиговском, 145.

По данным 47news, он согласился дать правдивые показания по известному уголовному делу о злоупотреблениях, где фигурирует ущерб госпредприятию на сумму более 890 млн рублей. Ранее Данилов отказывался давать показания на основании 51 статьи Конституции. После того как на протокол допроса легло его отрицание каких-либо махинаций, сотрудники ГСУ его, скажем так, торжественно уведомили: уголовное преследование в отношении него прекращается по реабилитирующим основаниям. Естественно, дезавуируется даже подписка о невыезде, а Данилов в будущем имеет полное право требовать с казначейства РФ приличную сумму за нанесенный ему моральный и материальный вред. Смеем предполагать, что Данилов не унизится до исков к государству.

Безусловно, подобные решения следствия должны быть согласованы с прокуратурой Петербурга. Но, судя по скорости принятия положительных решений по судьбе Данилова, проволочек не предвидится. Стоит отметить: учитывая внезапность, мгновенность, слаженность работы органов по этому вопросу, можно смело предположить — за последние десятилетия такого в Петербурге, а может и в России, еще не было. Но на то мы и Петербург, откуда давно произрастает ресурс, ресурс и еще раз ресурс. Да и событие это не темное — связано со свободой, а не наоборот, как водится.