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    Арестованного экс-директора Водоканала Петербурга Данилова внезапно выпустили на свободу

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    Свежее уголовное дело по ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» неожиданно разворачивается в обратную сторону от вектора обвинения. «Фонтанка» узнала подробности о внезапном освобождении бывшего директора Александра Данилова.

    Арестованный 14 июля в Петербурге экс-директор Водоканала Александр Данилов к вечеру 2 августа вышел из Новых Крестов.

    Ранее «Фонтанка» подробно описала, как полицейские для начала веером зашли к сотрудникам Водоканала и в чем была причина. В результате всем фигурантам вменили под 900 млн рублей ущерба при подключении объектов строительства еще до 2017 года (Данилов был директором с 2019-го по 2020 год, ранее занимал ответственную должность по вопросам подключения).

    По данным 47news, около шести вечера 2 августа к нему срочно прибыл следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, и причем не один. Вместе с ним в следственный изолятор приехали пара вышестоящих сотрудников ГСУ. Они ознакомили Данилова с решением об изменении ему меры пресечения — с ареста на подписку о невыезде.

    Несмотря на то, что Данилов был арестован судом до 11 сентября, такая процедура теоретически возможна согласно УПК, хотя практически — уникальна.

    Стоит обратить внимание, что приезд нескольких сотрудников ГСУ также нетипичное мероприятие.

    Подробнее об этом безусловном событии в мире бизнеса — читайте здесь.

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