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    Главк показал, как неласково заходил накануне в квартиры сотрудников Водоканала

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    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовало видео с прошедших накануне обысков по делу о злоупотреблениях в Водоканале. Как и писала «Фонтанка», всего таких уголовных дел шесть.

    Видео главк опубликовал 13 июля. На них видно, что следователи вместе с СОБРом входят в квартиры фигурантов уголовного дела. Ведут себя решительно, хозяев жилплощади сразу укладывают на пол.

    Как сообщает ГУ МВД, «совместно с сотрудниками регионального УФСБ России вскрыта противоправная деятельность должностных лиц ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Если конкретно, между 2014 и 2019 годами сотрудники предприятия заключали договоры с застройщиками для получения технических условий по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения новостроек. Работники ГУП, считает следствие, вносили заведомо недостоверные сведения в информационную систему, указывая, что компании ранее якобы получили техусловия. Официальную плату в счет Водоканала, таким образом, за это не взимали, а деньги присваивали.

    «Фонтанка» подробно описывала один из таких кейсов, который, по данным издания, содержится в материалах дела. Специалист по подключению Гольдин якобы внес изменения в информационную систему предприятия, в результате чего получилось, что разрешение на подключение имеет не небольшое кафе на Гостилицкой, а огромный жилой комплекс в Усть-Славянке. Ущерб от неуплаты по индивидуальному тарифу за подключение составил более 172 млн рублей. Кроме того, теперь главк подтвердил информацию «Фонтанки» о том, что всего таких уголовных дел шесть.

    Сами обыски прошли накануне, в ГСУ на Лиговском доставили всех, кого застали дома. В том числе — бывшего директора Водоканала Александра Данилова и нынешнего — Сергея Волкова. Последний в итоге отправился домой, а вот Данилов, Гольдин и еще двое сотрудников были задержаны.

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