У руководства петербургского Водоканала обыски. Гендиректора повезли в ГСУ на Лиговский проспект

Экономическая полиция 12 июля провела серию обысков у руководства петербургского Водоканала. В деле — ущерб предприятию на 170 млн рублей.
Как сообщили 47news, обыск прошел в квартире гендиректора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Сергея Волкова, после чего он был доставлен в Главное следственное управление ГУ МВД. Одновременно посетили еще около 10 квартир, принадлежащих топ-менеджменту городского предприятия.
По данным 47news, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями». По информации собеседников «Фонтанки», речь идет о подключении новостроек к системе централизованного водоснабжения по заниженной стоимости. Период, к которому относятся эти события, — до середины 2017 года. Сумму ущерба оценивают более чем в 170 млн рублей.
Напомним, Серей Волков недавно сменил на должности гендиректора Александра Данилова, который, в свою очередь, возглавлял Водоканал с 2019 года. Предшественник Данилова Евгений Целиков находится под арестом по делу об особо крупном мошенничестве. В рамках этого дела следствие обыскивало квартиру Константина Голощапова — одного из самых влиятельных петербургских бизнесменов, чьей сферой интересов считалась энергетика и подряды Водоканала во время многолетнего руководства компанией Феликса Кармазинова.
Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».